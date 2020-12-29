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Рауль Гарсия
Статистика
Рауль Гарсия - статистика
Завершил карьеру
30 ноября 1989 (36), Ла-Корунья
#15 | Защитник
175 см | 67 кг
Испания
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Испания. Кубок 2021/2022
Испания. Кубок 2020/2021
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Испания. Примера 2019/2020
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Испания. Кубок 2017/2018
Испания. Примера 2017/2018
Испания. Кубок 2016/2017
Испания. Примера 2016/2017
Испания. Примера 2013/2014
Испания. Примера 2009/2010
Команда
И
Г
П
Ж
К
Вальядолид
7
1
0
2
0
Матчи игрока в этом турнире
Испания. Примера, 16 тур
Кадис
0 : 0
29.12.2020
Вальядолид
1' - 90'
Испания. Примера, 15 тур
Вальядолид
0 : 3
23.12.2020
Барселона
Был в запасе
Испания. Примера, 14 тур
Севилья
1 : 1
19.12.2020
Вальядолид
1' - 90'
87'
Испания. Примера, 13 тур
Вальядолид
3 : 2
11.12.2020
Осасуна
Был в запасе
Испания. Примера, 12 тур
Атлетико
2 : 0
05.12.2020
Вальядолид
Был в запасе
Испания. Примера, 11 тур
Вальядолид
1 : 1
27.11.2020
Леванте
Был в запасе
Испания. Примера, 9 тур
Вальядолид
2 : 1
08.11.2020
Атлетик
82' - 90'
90'
Испания. Примера, 8 тур
Вильярреал
2 : 0
02.11.2020
Вальядолид
1' - 90'
71'
Испания. Примера, 7 тур
Вальядолид
0 : 2
25.10.2020
Алавес
24' - 90'
Испания. Примера, 6 тур
Уэска
2 : 2
18.10.2020
Вальядолид
Был в запасе
Испания. Примера, 5 тур
Вальядолид
1 : 2
03.10.2020
Эйбар
Был в запасе
Испания. Примера, 4 тур
Реал
1 : 0
30.09.2020
Вальядолид
1' - 90'
Испания. Примера, 3 тур
Вальядолид
1 : 1
27.09.2020
Сельта
1' - 58'
Испания. Примера, 2 тур
Бетис
2 : 0
20.09.2020
Вальядолид
Был в запасе
Испания. Примера, 1 тур
Вальядолид
1 : 1
13.09.2020
Реал Сосьедад
Был в запасе
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