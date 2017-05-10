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Тимур Тебердиев
Статистика
Тимур Тебердиев - статистика
Завершил карьеру
31 марта 1992 (34)
#7 | Защитник
178 см | 71 кг
Россия
Статистика
Статистика по турнирам
Россия. ФНЛ 2016/2017
Россия. Второй дивизион. Зона Юг 2015/2016
Россия. Кубок 2015/2016
Россия. Кубок 2011/2012
Россия. Молодежное первенство 2011/2012
Россия. Молодежное первенство. Второй этап 2011/2012
Россия. Молодежное первенство 2010
Команда
И
Г
П
Ж
К
Спартак-Нальчик
9
0
0
1
0
Матчи игрока в этом турнире
Россия. ФНЛ, 36 тур
Cибирь
1 : 0
10.05.2017
Спартак-Нальчик
Был в запасе
Россия. ФНЛ, 34 тур
СКА-Хабаровск
0 : 0
29.04.2017
Спартак-Нальчик
Был в запасе
Россия. ФНЛ, 31 тур
Спартак-Нальчик
1 : 1
12.04.2017
Спартак-2
Был в запасе
Россия. ФНЛ, 30 тур
Луч
0 : 0
08.04.2017
Спартак-Нальчик
Был в запасе
Россия. ФНЛ, 16 тур
Спартак-Нальчик
1 : 1
08.10.2016
СКА-Хабаровск
1' - 78'
Россия. ФНЛ, 14 тур
Спартак-Нальчик
1 : 1
26.09.2016
Тосно
1' - 90'
Россия. ФНЛ, 10 тур
Волгарь
2 : 1
28.08.2016
Спартак-Нальчик
1' - 61'
Россия. ФНЛ, 9 тур
Спартак-Нальчик
1 : 0
21.08.2016
Зенит-2
1' - 90'
52'
Россия. ФНЛ, 8 тур
Балтика
1 : 1
17.08.2016
Спартак-Нальчик
1' - 90'
Россия. ФНЛ, 7 тур
Спартак-Нальчик
0 : 1
13.08.2016
Динамо
46' - 90'
Россия. ФНЛ, 6 тур
Енисей
0 : 1
06.08.2016
Спартак-Нальчик
46' - 90'
Россия. ФНЛ, 5 тур
Спартак-Нальчик
1 : 1
31.07.2016
Тюмень
72' - 90'
Россия. ФНЛ, 4 тур
Шинник
0 : 0
27.07.2016
Спартак-Нальчик
82' - 90'
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