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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Шинник - Спартак-Нальчик
Шинник - Спартак-Нальчик: обзор матча 27 июля 2016
Шинник
27.07.2016, среда, 18:30
Россия. ФНЛ, 4 тур
0 : 0
Завершен
Спартак-Нальчик
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Шинник - Спартак-Нальчик
82'
Замена
Т. Тебердиев
️️️️
Д. Войнов
78'
Желтая карточка
А. Соблиров
Замена
М. Лаук
️️️️
М. Султонов
74'
70'
Замена
А. Каркаев
️️️️
Ш. Мухаммад
Замена
В. Ослоновский
️️️️
В. Сиротов
61'
Замена
Р. Нетфуллин
️️️️
Д. Дзахов
55'
Замена
К. Гоцук
️️️️
Д. Чистяков
53'
46'
Замена
В. Семёнов
️️️️
З. Макоев
45'
Желтая карточка
З. Макоев
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Шинник
16
Дмитрий Яшин
ВР
5
Павел Евсеев
ЦЗ
15
Валерий Цховребов
ЦЗ
78
Дмитрий Чистяков
ЦЗ
97
Евгений Ятченко
ПЗ
17
Тарас Царикаев
ОП
71
Давид Дзахов
ЦП
37
Владислав Сиротов
ПП
28
Мухаммад Султонов
ПВ
8
Михаил Земсков
ЦФ
81
Эльдар Низамутдинов
ЦФ
Главный тренер
Александр Побегалов
Спартак-Нальчик
1
Антон Антипов
ВР
3
Олег Мурачев
ЦЗ
88
Залим Макоев
ЦЗ
7
Астемир Соблиров
ЦЗ
4
Аслан Дашаев
ЦЗ
34
Никита Дроздов
ОП
21
Хасан Ахриев
ЦП
17
Шариф Мухаммад
ЦП
21
Денис Войнов
ЦП
9
Амир Бажев
ЦФ
9
Магомед Гугуев
ЦФ
Главный тренер
Хасанби Биджиев
Шинник
1
Александр Малышев
ВР
24
Кирилл Гоцук
ЦЗ
10
Максим Лаук
ЛВ
79
Константин Троянов
ОП
37
Владислав Ослоновский
ЦП
52
Равиль Нетфуллин
ЦП
20
Иван Подоляк
ЦФ
Спартак-Нальчик
12
Артем Орсаев
ВР
7
Тимур Тебердиев
ЦЗ
48
Александр Марченко
ЦЗ
14
Алим Каркаев
ЛП
75
Владислав Семёнов
ЦП
7
Сергей Крамаренко
ЦП
4-1-2-1-2
16
Яшин
5
Евсеев
15
Цховребов
78
Чистяков
97
Ятченко
17
Царикаев
71
Дзахов
37
Сиротов
28
Султонов
81
Низамутдинов
8
Земсков
4-1-3-2
1
Антипов
88
Макоев
7
Соблиров
4
Дашаев
3
Мурачев
34
Дроздов
21
Ахриев
17
Мухаммад
21
Войнов
9
Гугуев
9
Бажев
37
Сиротов
37
Ослоновский
37
Ослоновский
37
Сиротов
28
Султонов
10
Лаук
10
Лаук
28
Султонов
78
Чистяков
24
Гоцук
24
Гоцук
78
Чистяков
71
Дзахов
52
Нетфуллин
52
Нетфуллин
71
Дзахов
88
Макоев
75
Семёнов
75
Семёнов
88
Макоев
21
Войнов
7
Тебердиев
7
Тебердиев
21
Войнов
17
Мухаммад
14
Каркаев
14
Каркаев
17
Мухаммад
Остались в запасе
Шинник
Спартак-Нальчик
20
Иван Подоляк
ЦФ
79
Константин Троянов
ОП
1
Александр Малышев
ВР
Главный тренер
Александр Побегалов
48
Александр Марченко
ЦЗ
7
Сергей Крамаренко
ЦП
12
Артем Орсаев
ВР
Главный тренер
Хасанби Биджиев
Остались в запасе
20
Иван Подоляк
ЦФ
79
Константин Троянов
ОП
1
Александр Малышев
ВР
Остались в запасе
48
Александр Марченко
ЦЗ
7
Сергей Крамаренко
ЦП
12
Артем Орсаев
ВР
Главный тренер
Александр Побегалов
Главный тренер
Хасанби Биджиев
Статистика матча Шинник - Спартак-Нальчик
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Шинник
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Шинник
- : -
21.11.2026
Нефтехимик
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Сочи
0 : 0
15.11.2026
Шинник
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Челябинск
2 : 0
01.11.2026
Шинник
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Шинник
2 : 1
26.10.2026
Спартак К
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Велес
1 : 1
18.10.2026
Шинник
Россия. Кубок, 1/2 финала
Нижний Новгород
4 : 0
14.10.2026
Шинник
Спартак-Нальчик
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 30 тур
Спартак-Нальчик
1 : 1
31.10.2026
Динамо-2 Мх
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 29 тур
Нефтяник
2 : 0
24.10.2026
Спартак-Нальчик
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 28 тур
Спартак-Нальчик
2 : 1
17.10.2026
Чайка-М
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 27 тур
Шахтер Донецк РФ
1 : 0
10.10.2026
Спартак-Нальчик
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 26 тур
Спартак-Нальчик
2 : 1
03.10.2026
Астрахань
Информация о матче
Главный судья:
Антон Анопа
(Благовещенск)
Стадион:
Шинник
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