Величе Шумуликоски - статистика
#5 | Полузащитник
|Имя
|Величе
|Фамилия
|Шумуликоски
|Команда
|Словацко
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|24 апреля 1981 (41 год)
|Рост
|187
|Вес
|80
Стоимость:
€ 200
тыс
|Имя
|Величе
|Фамилия
|Шумуликоски
|Команда
|Словацко
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|24 апреля 1981 (41 год)
|Рост
|187
|Вес
|80
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Северная Македония
|3
|0
|0
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|16.10.2012
|86' -90'
|Северная Македония
|1:0
|Сербия
|12.10.2012
|1' -54'
|Северная Македония
|1:2
|Хорватия
|11.09.2012
|70' -90'
|Шотландия
|1:1
|Северная Македония
|78'