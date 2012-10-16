Статистика по турнирам

Отборочные матчи к ЧМ-2014. Европа 2012/2013 Россия. ФНЛ 2011/2012 Лига Европы 2010/2011 Отборочные матчи к ЧЕ-2012 2010/2011 Россия. Кубок 2010/2011 Россия. Премьер-Лига 2010 Отборочные матчи к ЧЕ 2008