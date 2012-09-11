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    Величе Шумуликоски - статистика

    #5 | Полузащитник
    Имя Величе
    Фамилия Шумуликоски
    Команда Словацко
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 24 апреля 1981 (41 год)
    Рост 187
    Вес 80
    Стоимость:
    € 200
    тыс
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Северная Македония 3 0 0 1 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    16.10.2012 86' -90' Северная Македония 1:0 Сербия
    12.10.2012 1' -54' Северная Македония 1:2 Хорватия
    11.09.2012 70' -90' Шотландия 1:1 Северная Македония
    78'
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