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Расписание матчей
Отборочные матчи ЧМ-2026
Шотландия - Северная Македония
Шотландия - Северная Македония: обзор матча 11 сентября 2012
Шотландия
11.09.2012, вторник, 23:00
Отборочные матчи к ЧМ-2014. Европа, группа A
1 : 1
Завершен
Северная Македония
43'
К. Миллер
11'
Н. Новески
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Шотландия - Северная Македония
89'
Замена
Д. Тасевски
️️️️
А. Ибраими
78'
Желтая карточка
В. Шумуликоски
Замена
С. Нейсмит
️️️️
Д. Макки
77'
70'
Замена
В. Шумуликоски
️️️️
Н. Глигоров
Замена
Д. Роудс
️️️️
Д. Моррисон
66'
Желтая карточка
Ч. Адам
60'
Замена
Ч. Адам
️️️️
К. Миллер
58'
52'
Желтая карточка
Н. Глигоров
52'
Желтая карточка
Г. Пандев
ГОЛ! 1:1!
К. Миллер
Пас отдал
Д. Макки
43'
41'
Желтая карточка
Ф. Хасани
37'
Замена
Ф. Хасани
️️️️
И. Тричковски
22'
Желтая карточка
А. Ибраими
11'
ГОЛ! 0:1!
Н. Новески
Пас отдал
И. Тричковски
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Шотландия
0
Аллан МакГрегор
ВР
0
Эндрю Уэбстер
ЛЗ
0
Пол Диксон
ЦЗ
2
Алан Хаттон
ЦЗ
0
Гэри Колдуэлл
ЦЗ
14
Кристоф Берра
ЦЗ
6
Шон Мэлони
ЛП
7
Джеймс Моррисон
ЦП
16
Джейми Макки
ЦП
25
Джеймс Форрест
ПВ
9
Кенни Миллер
ЦФ
Северная Македония
1
Мартин Богатинов
ВР
0
Горан Попов
ЛЗ
2
Даниэль Георгиевски
ЦЗ
2
Николче Новески
ЦЗ
6
Ванче Шиков
ЦЗ
0
Мухамед Демири
ЦП
16
Никола Глигоров
ЦП
10
Горан Пандев
ЦФ
10
Агим Ибраими
ЦФ
7
Иван Тричковски
ЦФ
21
Мирко Ивановски
ЦФ
Главный тренер
Чедомир Яневски
Шотландия
1
Дэвид Маршалл
ВР
21
Мэттью Гилкс
ВР
0
Ричард Фостер
ЦЗ
5
Грант Хэнли
ЦЗ
16
Чарли Адам
ЦП
24
Дон Коуви
ЦП
16
Грэм Дорранс
ЦП
7
Роберт Снодграсс
ПП
0
Мэтт Филлипс
ПП
0
Росс МакКормак
ЦФ
10
Стивен Нейсмит
ЦФ
18
Джордан Роудс
ЦФ
Северная Македония
0
Кристиан Наумовски
ВР
1
Томе Пачовски
ВР
17
Александар Лазевски
ЛЗ
5
Даниэл Мойсов
ЦЗ
15
Бобан Грнчаров
ЦЗ
7
Дарко Тасевски
ЦП
8
Величе Шумуликоски
ЦП
0
Драган Георгиев
ЦФ
9
Александар Трайковски
ЦФ
18
Стевица Ристич
ЦФ
11
Ферхан Хасани
ЦФ
3-2-3-1-1
0
МакГрегор
2
Хаттон
0
Колдуэлл
14
Берра
0
Уэбстер
0
Диксон
6
Мэлони
16
Макки
7
Моррисон
25
Форрест
9
Миллер
4-2-4
1
Богатинов
2
Георгиевски
2
Новески
6
Шиков
0
Попов
0
Демири
16
Глигоров
21
Ивановски
7
Тричковски
10
Ибраими
10
Пандев
9
Миллер
16
Адам
16
Адам
9
Миллер
16
Макки
10
Нейсмит
10
Нейсмит
16
Макки
7
Моррисон
18
Роудс
18
Роудс
7
Моррисон
10
Ибраими
7
Тасевски
7
Тасевски
10
Ибраими
16
Глигоров
8
Шумуликоски
8
Шумуликоски
16
Глигоров
7
Тричковски
11
Хасани
11
Хасани
7
Тричковски
Остались в запасе
Шотландия
Северная Македония
1
Дэвид Маршалл
ВР
21
Мэттью Гилкс
ВР
0
Ричард Фостер
ЦЗ
5
Грант Хэнли
ЦЗ
24
Дон Коуви
ЦП
16
Грэм Дорранс
ЦП
7
Роберт Снодграсс
ПП
0
Мэтт Филлипс
ПП
0
Росс МакКормак
ЦФ
0
Кристиан Наумовски
ВР
0
Драган Георгиев
ЦФ
1
Томе Пачовски
ВР
17
Александар Лазевски
ЛЗ
5
Даниэл Мойсов
ЦЗ
15
Бобан Грнчаров
ЦЗ
9
Александар Трайковски
ЦФ
18
Стевица Ристич
ЦФ
Главный тренер
Чедомир Яневски
Остались в запасе
1
Дэвид Маршалл
ВР
21
Мэттью Гилкс
ВР
0
Ричард Фостер
ЦЗ
5
Грант Хэнли
ЦЗ
24
Дон Коуви
ЦП
16
Грэм Дорранс
ЦП
7
Роберт Снодграсс
ПП
0
Мэтт Филлипс
ПП
0
Росс МакКормак
ЦФ
Остались в запасе
0
Кристиан Наумовски
ВР
0
Драган Георгиев
ЦФ
1
Томе Пачовски
ВР
17
Александар Лазевски
ЛЗ
5
Даниэл Мойсов
ЦЗ
15
Бобан Грнчаров
ЦЗ
9
Александар Трайковски
ЦФ
18
Стевица Ристич
ЦФ
Главный тренер
Чедомир Яневски
Статистика матча Шотландия - Северная Македония
1
5
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
5
Матчи команд
Шотландия
Лига наций, 5 тур
Шотландия
0 : 0
13.11.2026
Северная Македония
Лига наций, 4 тур
Шотландия
1 : 2
06.10.2026
Словения
Лига наций, 3 тур
Северная Македония
0 : 2
03.10.2026
Шотландия
Лига наций, 2 тур
Шотландия
0 : 3
29.09.2026
Швейцария
Лига наций, 1 тур
Словения
0 : 0
26.09.2026
Шотландия
Чемпионат мира, 3 тур
Шотландия
0 : 3
25.06.2026
Бразилия
Северная Македония
Лига наций, 5 тур
Шотландия
0 : 0
13.11.2026
Северная Македония
Лига наций, 4 тур
Швейцария
3 : 0
06.10.2026
Северная Македония
Лига наций, 3 тур
Северная Македония
0 : 2
03.10.2026
Шотландия
Лига наций, 2 тур
Словения
2 : 0
29.09.2026
Северная Македония
Лига наций, 1 тур
Северная Македония
0 : 3
26.09.2026
Швейцария
Товарищеские матчи. Сборные
Турция
4 : 0
01.06.2026
Северная Македония
Информация о матче
Стадион:
Хэмпден Парк
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