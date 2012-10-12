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Расписание матчей
Отборочные матчи ЧМ-2026
Северная Македония - Хорватия
Северная Македония - Хорватия: обзор матча 12 октября 2012
Северная Македония
12.10.2012, пятница, 22:30
Отборочные матчи к ЧМ-2014. Европа, группа A
1 : 2
Завершен
Хорватия
16'
А. Ибраими
33'
В. Чорлука
60'
И. Ракитич
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Северная Македония - Хорватия
Желтая карточка
Г. Пандев
90'
84'
Замена
М. Бадель
️️️️
Л. Модрич
Замена
Ф. Хасани
️️️️
Г. Попов
82'
75'
Желтая карточка
Л. Модрич
Замена
Б. Грнчаров
️️️️
В. Шиков
75'
72'
Замена
Н. Калинич
️️️️
М. Манджукич
69'
Желтая карточка
О. Вукоевич
64'
Замена
Саммир
️️️️
Н. Елавич
63'
Желтая карточка
В. Чорлука
60'
ГОЛ! 1:2!
И. Ракитич
Замена
Н. Глигоров
️️️️
В. Шумуликоски
54'
33'
ГОЛ! 1:1!
В. Чорлука
Пас отдал
И. Ракитич
ГОЛ! 1:0!
А. Ибраими
Пас отдал
Г. Пандев
16'
Желтая карточка
С. Ристич
8'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Северная Македония
1
Мартин Богатинов
ВР
0
Горан Попов
ЛЗ
2
Даниэль Георгиевски
ЦЗ
6
Ванче Шиков
ЦЗ
2
Николче Новески
ЦЗ
0
Мухамед Демири
ЦП
8
Величе Шумуликоски
ЦП
10
Горан Пандев
ЦФ
7
Иван Тричковски
ЦФ
18
Стевица Ристич
ЦФ
10
Агим Ибраими
ЦФ
Главный тренер
Чедомир Яневски
Хорватия
1
Стипе Плетикоса
ВР
3
Иван Стринич
ЦЗ
3
Йосип Шимунич
ЦЗ
5
Ведран Чорлука
ЦЗ
11
Дарио Срна
ПЗ
14
Иван Перишич
ЛВ
7
Иван Ракитич
ЦП
8
Огнен Вукоевич
ЦП
10
Лука Модрич
ЦП
17
Марио Манджукич
ЦФ
0
Никица Елавич
ЦФ
Главный тренер
Игор Штимац
Северная Македония
1
Томе Пачовски
ВР
17
Александар Лазевски
ЛЗ
5
Боян Маркоски
ЦЗ
15
Бобан Грнчаров
ЦЗ
13
Стефан Ристовски
ПЗ
7
Дарко Тасевски
ЦП
17
Остоя Степанович
ЦП
16
Никола Глигоров
ЦП
0
Драган Георгиев
ЦФ
21
Мирко Ивановски
ЦФ
0
Илчо Наумоски
ЦФ
11
Ферхан Хасани
ЦФ
Хорватия
12
Дарио Крешич
ВР
23
Даниэль Субашич
ВР
0
Мануэл Памич
ЛЗ
21
Домагой Вида
ЦЗ
13
Гордон Шильденфельд
ЦЗ
6
Деян Ловрен
ЦЗ
19
Саммир
ЦП
19
Нико Кранчар
ЦП
0
Йосип Радошевич
ЦП
19
Милан Бадель
ЦП
22
Эдуардо
ЦФ
16
Никола Калинич
ЦФ
4-2-4
1
Богатинов
0
Попов
6
Шиков
2
Новески
2
Георгиевски
0
Демири
8
Шумуликоски
10
Пандев
10
Ибраими
18
Ристич
7
Тричковски
4-3-1-2
1
Плетикоса
11
Срна
3
Шимунич
5
Чорлука
3
Стринич
7
Ракитич
8
Вукоевич
10
Модрич
14
Перишич
0
Елавич
17
Манджукич
6
Шиков
15
Грнчаров
15
Грнчаров
6
Шиков
8
Шумуликоски
16
Глигоров
16
Глигоров
8
Шумуликоски
0
Попов
11
Хасани
11
Хасани
0
Попов
0
Елавич
19
Саммир
19
Саммир
0
Елавич
10
Модрич
19
Бадель
19
Бадель
10
Модрич
17
Манджукич
16
Калинич
16
Калинич
17
Манджукич
Остались в запасе
Северная Македония
Хорватия
0
Драган Георгиев
ЦФ
5
Боян Маркоски
ЦЗ
1
Томе Пачовски
ВР
17
Александар Лазевски
ЛЗ
13
Стефан Ристовски
ПЗ
7
Дарко Тасевски
ЦП
17
Остоя Степанович
ЦП
21
Мирко Ивановски
ЦФ
0
Илчо Наумоски
ЦФ
Главный тренер
Чедомир Яневски
12
Дарио Крешич
ВР
23
Даниэль Субашич
ВР
0
Мануэл Памич
ЛЗ
21
Домагой Вида
ЦЗ
13
Гордон Шильденфельд
ЦЗ
6
Деян Ловрен
ЦЗ
19
Нико Кранчар
ЦП
0
Йосип Радошевич
ЦП
22
Эдуардо
ЦФ
Главный тренер
Игор Штимац
Остались в запасе
0
Драган Георгиев
ЦФ
5
Боян Маркоски
ЦЗ
1
Томе Пачовски
ВР
17
Александар Лазевски
ЛЗ
13
Стефан Ристовски
ПЗ
7
Дарко Тасевски
ЦП
17
Остоя Степанович
ЦП
21
Мирко Ивановски
ЦФ
0
Илчо Наумоски
ЦФ
Остались в запасе
12
Дарио Крешич
ВР
23
Даниэль Субашич
ВР
0
Мануэл Памич
ЛЗ
21
Домагой Вида
ЦЗ
13
Гордон Шильденфельд
ЦЗ
6
Деян Ловрен
ЦЗ
19
Нико Кранчар
ЦП
0
Йосип Радошевич
ЦП
22
Эдуардо
ЦФ
Главный тренер
Чедомир Яневски
Главный тренер
Игор Штимац
Статистика матча Северная Македония - Хорватия
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Северная Македония
Лига наций, 5 тур
Шотландия
0 : 0
13.11.2026
Северная Македония
Лига наций, 4 тур
Швейцария
3 : 0
06.10.2026
Северная Македония
Лига наций, 3 тур
Северная Македония
0 : 2
03.10.2026
Шотландия
Лига наций, 2 тур
Словения
2 : 0
29.09.2026
Северная Македония
Лига наций, 1 тур
Северная Македония
0 : 3
26.09.2026
Швейцария
Товарищеские матчи. Сборные
Турция
4 : 0
01.06.2026
Северная Македония
Хорватия
Лига наций, 6 тур
Хорватия
- : -
15.11.2026
Чехия
Лига наций, 5 тур
Англия
2 : 1
12.11.2026
Хорватия
Лига наций, 4 тур
Хорватия
1 : 2
06.10.2026
Испания
Лига наций, 3 тур
Хорватия
0 : 7
03.10.2026
Англия
Лига наций, 2 тур
Испания
4 : 1
29.09.2026
Хорватия
Лига наций, 1 тур
Чехия
1 : 2
26.09.2026
Хорватия
Информация о матче
Стадион:
Тоше Проески
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