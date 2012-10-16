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Расписание матчей
Отборочные матчи ЧМ-2026
Северная Македония - Сербия
Северная Македония - Сербия: обзор матча 16 октября 2012
Северная Македония
16.10.2012, вторник, 22:30
Отборочные матчи к ЧМ-2014. Европа, группа A
1 : 0
Завершен
Сербия
59'
А. Ибраими (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Северная Македония - Сербия
Замена
С. Ристовски
️️️️
М. Ивановски
90'
+1
Замена
В. Шумуликоски
️️️️
М. Демири
86'
76'
Замена
М. Сулеймани
️️️️
Л. Маркович
Замена
И. Тричковски
️️️️
Д. Тасевски
74'
Желтая карточка
Б. Грнчаров
70'
68'
Замена
Б. Иванович
️️️️
Д. Тадич
62'
Замена
Д. Лекич
️️️️
Ф. Джуричич
59'
Красная карточка
Н. Томович
ГОЛ с пенальти! 1:0!
А. Ибраими
59'
Желтая карточка
Д. Георгиевски
44'
43'
Желтая карточка
Л. Маркович
Желтая карточка
Н. Новески
29'
26'
Желтая карточка
М. Бишевац
Желтая карточка
Н. Глигоров
20'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Северная Македония
1
Томе Пачовски
ВР
17
Александар Лазевски
ЛЗ
2
Даниэль Георгиевски
ЦЗ
2
Николче Новески
ЦЗ
15
Бобан Грнчаров
ЦЗ
16
Никола Глигоров
ЦП
0
Мухамед Демири
ЦП
7
Дарко Тасевски
ЦП
11
Ферхан Хасани
ЦФ
10
Агим Ибраими
ЦФ
21
Мирко Ивановски
ЦФ
Главный тренер
Чедомир Яневски
Сербия
23
Зелько Бркич
ВР
4
Александар Коларов
ЛЗ
19
Александар Игньевски
ЦЗ
5
Матия Настасич
ЦЗ
4
Милан Бишевац
ЦЗ
15
Ненад Томович
ЦЗ
10
Душан Тадич
ЛВ
15
Любомир Фейса
ЦП
21
Филип Джуричич
АП
7
Зоран Тошич
ПВ
8
Лазар Маркович
ЦФ
Главный тренер
Синиша Михайлович
Северная Македония
1
Мартин Богатинов
ВР
5
Боян Маркоски
ЦЗ
6
Ванче Шиков
ЦЗ
13
Стефан Ристовски
ПЗ
17
Остоя Степанович
ЦП
8
Величе Шумуликоски
ЦП
0
Драган Георгиев
ЦФ
7
Иван Тричковски
ЦФ
0
Илчо Наумоски
ЦФ
Сербия
23
Дамир Кахриман
ВР
0
Боян Йоргачевич
ВР
0
Невен Суботич
ЦЗ
19
Никола Максимович
ЦЗ
6
Бранислав Иванович
ЦЗ
8
Миралем Сулеймани
ЛП
4
Радосав Петрович
ОП
21
Неманья Матич
ОП
16
Срджан Мияилович
ЦП
0
Ненад Крстичич
ЦП
0
Деян Лекич
ЦФ
0
Стефан Щепович
ЦФ
4-3-3
1
Пачовски
17
Лазевски
2
Новески
15
Грнчаров
2
Георгиевски
16
Глигоров
0
Демири
7
Тасевски
21
Ивановски
10
Ибраими
11
Хасани
3-2-1-3-1
23
Бркич
5
Настасич
4
Бишевац
15
Томович
19
Игньевски
4
Коларов
15
Фейса
7
Тошич
21
Джуричич
10
Тадич
8
Маркович
21
Ивановски
13
Ристовски
13
Ристовски
21
Ивановски
0
Демири
8
Шумуликоски
8
Шумуликоски
0
Демири
7
Тасевски
7
Тричковски
7
Тричковски
7
Тасевски
10
Тадич
6
Иванович
6
Иванович
10
Тадич
8
Маркович
8
Сулеймани
8
Сулеймани
8
Маркович
21
Джуричич
0
Лекич
0
Лекич
21
Джуричич
Остались в запасе
Северная Македония
Сербия
5
Боян Маркоски
ЦЗ
0
Драган Георгиев
ЦФ
1
Мартин Богатинов
ВР
6
Ванче Шиков
ЦЗ
17
Остоя Степанович
ЦП
0
Илчо Наумоски
ЦФ
Главный тренер
Чедомир Яневски
23
Дамир Кахриман
ВР
0
Боян Йоргачевич
ВР
0
Невен Суботич
ЦЗ
19
Никола Максимович
ЦЗ
4
Радосав Петрович
ОП
21
Неманья Матич
ОП
16
Срджан Мияилович
ЦП
0
Ненад Крстичич
ЦП
0
Стефан Щепович
ЦФ
Главный тренер
Синиша Михайлович
Остались в запасе
5
Боян Маркоски
ЦЗ
0
Драган Георгиев
ЦФ
1
Мартин Богатинов
ВР
6
Ванче Шиков
ЦЗ
17
Остоя Степанович
ЦП
0
Илчо Наумоски
ЦФ
Остались в запасе
23
Дамир Кахриман
ВР
0
Боян Йоргачевич
ВР
0
Невен Суботич
ЦЗ
19
Никола Максимович
ЦЗ
4
Радосав Петрович
ОП
21
Неманья Матич
ОП
16
Срджан Мияилович
ЦП
0
Ненад Крстичич
ЦП
0
Стефан Щепович
ЦФ
Главный тренер
Чедомир Яневски
Главный тренер
Синиша Михайлович
Статистика матча Северная Македония - Сербия
4
1
2
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
4
2
Матчи команд
Северная Македония
Лига наций, 5 тур
Шотландия
0 : 0
13.11.2026
Северная Македония
Лига наций, 4 тур
Швейцария
3 : 0
06.10.2026
Северная Македония
Лига наций, 3 тур
Северная Македония
0 : 2
03.10.2026
Шотландия
Лига наций, 2 тур
Словения
2 : 0
29.09.2026
Северная Македония
Лига наций, 1 тур
Северная Македония
0 : 3
26.09.2026
Швейцария
Товарищеские матчи. Сборные
Турция
4 : 0
01.06.2026
Северная Македония
Сербия
Лига наций, 5 тур
Сербия
- : -
13.11.2026
Германия
Лига наций, 4 тур
Нидерланды
2 : 1
04.10.2026
Сербия
Лига наций, 3 тур
Германия
2 : 0
01.10.2026
Сербия
Лига наций, 2 тур
Сербия
1 : 2
27.09.2026
Нидерланды
Лига наций, 1 тур
Сербия
1 : 2
24.09.2026
Греция
Товарищеские матчи. Сборные
Мексика
5 : 1
05.06.2026
Сербия
Информация о матче
Стадион:
Тоше Проески
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