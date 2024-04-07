Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Доминик Дрекслер - статистика

Завершил карьеру
26 мая 1990 (36)
#24 | Полузащитник
183 см
Германия
Статистика Трансферы
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Шальке-04
10
1
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Германия. Вторая Бундеслига, 28 тур
Ганновер-96
1 : 1
07.04.2024
Шальке-04
Был в запасе
Германия. Вторая Бундеслига, 27 тур
Шальке-04
0 : 0
31.03.2024
Карлсруэ
Был в запасе
Германия. Вторая Бундеслига, 26 тур
Герта
5 : 2
17.03.2024
Шальке-04
62' - 90'
Германия. Вторая Бундеслига, 21 тур
Хольштайн
1 : 0
11.02.2024
Шальке-04
Был в запасе
Германия. Вторая Бундеслига, 20 тур
Шальке-04
1 : 0
03.02.2024
Айнтрахт
Был в запасе
Германия. Вторая Бундеслига, 19 тур
Кайзерслаутерн
4 : 1
26.01.2024
Шальке-04
Был в запасе
Германия. Вторая Бундеслига, 18 тур
Шальке-04
0 : 2
20.01.2024
Гамбург
Был в запасе
Германия. Вторая Бундеслига, 14 тур
Фортуна
5 : 3
25.11.2023
Шальке-04
1' - 33'
Германия. Вторая Бундеслига, 13 тур
Шальке-04
1 : 2
10.11.2023
Эльверсберг
1' - 58'
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Нюрнберг
1 : 2
04.11.2023
Шальке-04
1' - 64'
36'
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Шальке-04
3 : 2
28.10.2023
Ганновер-96
1' - 65'
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Карлсруэ
3 : 0
22.10.2023
Шальке-04
Был в запасе
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Шальке-04
1 : 2
08.10.2023
Герта
1' - 58'
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Падерборн
3 : 1
29.09.2023
Шальке-04
65' - 90'
Германия. Вторая Бундеслига, 6 тур
Шальке-04
4 : 3
16.09.2023
Магдебург
86' - 90'
Германия. Вторая Бундеслига, 3 тур
Айнтрахт
1 : 0
20.08.2023
Шальке-04
46' - 90'
Германия. Вторая Бундеслига, 2 тур
Шальке-04
3 : 0
05.08.2023
Кайзерслаутерн
1' - 73'
Главные новости
Мостовой прокомментировал нежелание клубов приглашать его на работу
11:58
1
«Зажали мне 60 тысяч»: Аршавин впервые откровенно рассказал, почему не перешел в «Спартак»
11:48
2
В Турции разъярены решением тренера «Галатасарая» по Батракову
11:43
Дзюба откровенно ответил на вопрос о своем будущем
10:59
2
Названо главное разочарование старта сезона РПЛ
10:41
В Турции возмущены решением тренера «Галатасарая» по Батракову
09:22
1
Унизительное поражение Батракова, Мостового готовы взять в тренерский штаб и другие новости
02:00
Генич раскрыл, какой трансфер внутри РПЛ сорвался в последний день летнего ТО
01:45
Ташуев: «У «Спартака» есть одна проблема»
01:35
7
В Турции объяснили, почему Батраков не вышел в старте «Галатасарая» на матч с «Трабзонспором»
00:57
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+