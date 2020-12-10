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Маттиас Мострем
Статистика
Маттиас Мострем - статистика
Завершил карьеру
25 февраля 1983 (43)
#9 | Нападающий
179 см | 73 кг
Швеция
Статистика
Трансферы
Статистика по турнирам
Лига Европы 2020/2021
Норвегия. Элитсериен 2020
Лига Европы 2019/2020
Норвегия. Элитсериен 2019
Лига Европы 2018/2019
Лига Европы 2015/2016
Товарищеские матчи 2013
Copa del Sol 2012
Лига Европы 2012/2013
Товарищеские матчи 2012
Команда
И
Г
П
Ж
К
Мольде
2
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Лига Европы, 6 тур
Рапид
2 : 2
10.12.2020
Мольде
Был в запасе
Лига Европы, 5 тур
Мольде
3 : 1
03.12.2020
Дандолк
79' - 90'
Лига Европы, 4 тур
Мольде
0 : 3
26.11.2020
Арсенал
Был в запасе
Лига Европы, 3 тур
Арсенал
4 : 1
05.11.2020
Мольде
86' - 90'
Лига Европы, 2 тур
Мольде
1 : 0
29.10.2020
Рапид
Был в запасе
Лига Европы, 1 тур
Дандолк
1 : 2
22.10.2020
Мольде
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