Маттиас Мострем - статистика
#9 | Нападающий
|Имя
|Маттиас
|Фамилия
|Мострем
|Команда
|Мольде
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|25 февраля 1983 (40 лет)
|Рост
|179
|Вес
|73
Стоимость:
€ 100
тыс
|Имя
|Маттиас
|Фамилия
|Мострем
|Команда
|Мольде
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|25 февраля 1983 (40 лет)
|Рост
|179
|Вес
|73
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Мольде
|2
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|10.12.2020
|Был в запасе
|Рапид (Вена)
|2:2
|Мольде (Мольде)
|03.12.2020
|79' -90'
|Мольде (Мольде)
|3:1
|Дандолк (Дандолк)
|26.11.2020
|Был в запасе
|Мольде (Мольде)
|0:3
|Арсенал (Лондон)
|05.11.2020
|86' -90'
|Арсенал (Лондон)
|4:1
|Мольде (Мольде)
|29.10.2020
|Был в запасе
|Мольде (Мольде)
|1:0
|Рапид (Вена)
|22.10.2020
|Был в запасе
|Дандолк (Дандолк)
|1:2
|Мольде (Мольде)