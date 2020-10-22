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    Маттиас Мострем - статистика

    #9 | Нападающий
    Имя Маттиас
    Фамилия Мострем
    Команда Мольде
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 25 февраля 1983 (40 лет)
    Рост 179
    Вес 73
    Стоимость:
    € 100
    тыс
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Мольде 2 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    10.12.2020 Был в запасе Рапид (Вена) 2:2 Мольде (Мольде)
    03.12.2020 79' -90' Мольде (Мольде) 3:1 Дандолк (Дандолк)
    26.11.2020 Был в запасе Мольде (Мольде) 0:3 Арсенал (Лондон)
    05.11.2020 86' -90' Арсенал (Лондон) 4:1 Мольде (Мольде)
    29.10.2020 Был в запасе Мольде (Мольде) 1:0 Рапид (Вена)
    22.10.2020 Был в запасе Дандолк (Дандолк) 1:2 Мольде (Мольде)
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