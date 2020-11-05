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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Арсенал - Мольде
Арсенал - Мольде: обзор матча 05 ноября 2020
Арсенал
05.11.2020, четверг, 23:00
Лига Европы, группа B, 3 тур
4 : 1
Завершен
Мольде
45+1'
К. Хауген (АГ)
62'
Ш. Синюан (АГ)
69'
Н. Пепе
88'
Д. Уиллок
22'
М. Эллингсен
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Арсенал - Мольде
ГОЛ! 4:1!
Д. Уиллок
Пас отдал
Н. Пепе
88'
86'
Замена
М. Мострем
️️️️
М. Эллингсен
Замена
К. Тирни
️️️️
Г. Джака
80'
Замена
М. Эль-Ненни
️️️️
Д. Себальос
80'
Желтая карточка
Б. Сака
77'
74'
Замена
Л. Джеймс
️️️️
О. Омойджуанфо
74'
Замена
О. Брюнхильдсен
️️️️
М. Эйкрем
ГОЛ! 3:1!
Н. Пепе
Пас отдал
Б. Сака
69'
Замена
Б. Сака
️️️️
Виллиан
64'
Замена
С. Соареш
️️️️
Э. Мэйтленд-Найлс
63'
63'
Замена
Э. Кнутсон
️️️️
М. Болли
ГОЛ в свои ворота! 2:1!
Ш. Синюан
Пас отдал
Д. Уиллок
62'
Желтая карточка
Д. Луис
58'
46'
Замена
Ш. Синюан
️️️️
С. Грегерсен
ГОЛ в свои ворота! 1:1!
К. Хауген
Пас отдал
Э. Нкетиа
45'
+1
22'
ГОЛ! 0:1!
М. Эллингсен
Пас отдал
М. Эйкрем
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Арсенал
1
Бернд Лено
ВР
23
Сеад Колашинац
ЛЗ
13
Шкодран Мустафи
ЦЗ
4
Давид Луис
ЦЗ
10
Виллиан
ЛВ
34
Гранит Джака
ОП
25
Даниэль Себальос
ЦП
28
Джозеф Уиллок
ЦП
2
Эйнсли Мэйтленд-Найлс
ПП
19
Николя Пепе
ЦФ
9
Эдвард Нкетиа
ЦФ
Главный тренер
Микель Артета
Мольде
1
Андреас Линде
ВР
28
Кристоффер Хауген
ЛЗ
15
Мартин Бьорнбак
ЦЗ
2
Стиан Грегерсен
ЦЗ
6
Мартин Эллингсен
ЦЗ
2
Генри Уинго
ПЗ
14
Матис Болли
ЛВ
14
Фредрик Эушнес
ОП
8
Этцас Хуссэйн
ЦП
23
Магнус Эйкрем
АП
10
Охи Омойджуанфо
ЦФ
Главный тренер
Эрлинг Моэ
Арсенал
1
Мэтт Мейси
ВР
31
Рунар Рунарссон
ВР
63
Киран Тирни
ЛЗ
6
Роб Холдинг
ЦЗ
6
Габриэль
ЦЗ
21
Седрик Соареш
ПЗ
2
Эктор Бельерин
ПЗ
6
Мохамед Эль-Ненни
ЦП
18
Томас Парти
ЦП
7
Букайо Сака
ПВ
91
Александр Ляказетт
ЦФ
7
Пьер-Эмерик Обамеянг
ЦФ
Мольде
26
Матиас Эриксен Ранмарк
ВР
1
Алекс Кранинкс
ВР
33
Бирк Риса
ЛЗ
18
Шерифф Синюан
ЦЗ
27
Маркус Хольмгрен-Педерсен
ПЗ
17
Ола Брюнхильдсен
ЛВ
10
Тобиас Кристенсен
ЦП
15
Эрлинг Кнутсон
ПВ
90
Леке Джеймс
ЦФ
9
Маттиас Мострем
ЦФ
3-1-3-1-2
1
Лено
23
Колашинац
4
Луис
13
Мустафи
34
Джака
25
Себальос
28
Уиллок
2
Мэйтленд-Найлс
10
Виллиан
9
Нкетиа
19
Пепе
3-3-1-2-1
1
Линде
15
Бьорнбак
2
Грегерсен
6
Эллингсен
2
Уинго
14
Эушнес
28
Хауген
8
Хуссэйн
23
Эйкрем
14
Болли
10
Омойджуанфо
34
Джака
63
Тирни
63
Тирни
34
Джака
2
Мэйтленд-Найлс
21
Соареш
21
Соареш
2
Мэйтленд-Найлс
25
Себальос
6
Эль-Ненни
6
Эль-Ненни
25
Себальос
10
Виллиан
7
Сака
7
Сака
10
Виллиан
2
Грегерсен
18
Синюан
18
Синюан
2
Грегерсен
14
Болли
15
Кнутсон
15
Кнутсон
14
Болли
23
Эйкрем
17
Брюнхильдсен
17
Брюнхильдсен
23
Эйкрем
10
Омойджуанфо
90
Джеймс
90
Джеймс
10
Омойджуанфо
6
Эллингсен
9
Мострем
9
Мострем
6
Эллингсен
Остались в запасе
Арсенал
Мольде
1
Мэтт Мейси
ВР
31
Рунар Рунарссон
ВР
6
Роб Холдинг
ЦЗ
6
Габриэль
ЦЗ
2
Эктор Бельерин
ПЗ
18
Томас Парти
ЦП
91
Александр Ляказетт
ЦФ
7
Пьер-Эмерик Обамеянг
ЦФ
Главный тренер
Микель Артета
26
Матиас Эриксен Ранмарк
ВР
27
Маркус Хольмгрен-Педерсен
ПЗ
33
Бирк Риса
ЛЗ
10
Тобиас Кристенсен
ЦП
1
Алекс Кранинкс
ВР
Главный тренер
Эрлинг Моэ
Остались в запасе
1
Мэтт Мейси
ВР
31
Рунар Рунарссон
ВР
6
Роб Холдинг
ЦЗ
6
Габриэль
ЦЗ
2
Эктор Бельерин
ПЗ
18
Томас Парти
ЦП
91
Александр Ляказетт
ЦФ
7
Пьер-Эмерик Обамеянг
ЦФ
Остались в запасе
26
Матиас Эриксен Ранмарк
ВР
27
Маркус Хольмгрен-Педерсен
ПЗ
33
Бирк Риса
ЛЗ
10
Тобиас Кристенсен
ЦП
1
Алекс Кранинкс
ВР
Главный тренер
Микель Артета
Главный тренер
Эрлинг Моэ
Статистика матча Арсенал - Мольде
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Матчи команд
Арсенал
Лига чемпионов, Общий этап
Арсенал
- : -
24.11.2026
Боруссия Д
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ньюкасл
2 : 2
21.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Арсенал
1 : 0
07.11.2026
Халл Сити
Лига чемпионов, Общий этап
Славия
1 : 2
04.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ливерпуль
0 : 1
01.11.2026
Арсенал
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Флитвуд
1 : 1
27.10.2026
Арсенал
Мольде
Норвегия. Элитсериен, 28 тур
Русенборг
- : -
28.11.2026
Мольде
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
Мольде
2 : 4
20.11.2026
Буде-Глимт
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
Сандефьорд
5 : 5
08.11.2026
Мольде
Норвегия. Элитсериен, 25 тур
Бранн
3 : 2
01.11.2026
Мольде
Норвегия. Элитсериен, 12 тур
Мольде
5 : 1
25.10.2026
Фредрикстад
Норвегия. Элитсериен, 24 тур
Мольде
6 : 1
18.10.2026
Старт
Информация о матче
Стадион:
Эмирейтс
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 3
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