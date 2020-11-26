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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Мольде - Арсенал
Мольде - Арсенал: обзор матча 26 ноября 2020
Мольде
26.11.2020, четверг, 20:55
Лига Европы, группа B, 4 тур
0 : 3
Завершен
Арсенал
50'
Н. Пепе
55'
Р. Нелсон
83'
Ф. Балогун
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Мольде - Арсенал
Замена
Э. Кнутсон
️️️️
С. Грегерсен
85'
83'
ГОЛ! 0:3!
Ф. Балогун
Пас отдал
Э. Смит-Роу
82'
Замена
Ф. Балогун
️️️️
Э. Нкетиа
Замена
М. Хольмгрен-Педерсен
️️️️
Б. Риса
81'
Замена
О. Брюнхильдсен
️️️️
М. Эйкрем
81'
75'
Замена
К. Тирни
️️️️
Д. Уиллок
75'
Замена
Э. Смит-Роу
️️️️
А. Ляказетт
62'
Замена
Д. Себальос
️️️️
Г. Джака
Замена
О. Омойджуанфо
️️️️
Л. Джеймс
61'
Замена
М. Болли
️️️️
Э. Хуссэйн
61'
55'
ГОЛ! 0:2!
Р. Нелсон
Пас отдал
Д. Уиллок
50'
ГОЛ! 0:1!
Н. Пепе
Пас отдал
Д. Уиллок
46'
Замена
Р. Холдинг
️️️️
Д. Луис
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Мольде
1
Андреас Линде
ВР
33
Бирк Риса
ЛЗ
2
Стиан Грегерсен
ЦЗ
18
Шерифф Синюан
ЦЗ
6
Мартин Эллингсен
ЦЗ
2
Генри Уинго
ПЗ
14
Фредрик Эушнес
ОП
8
Этцас Хуссэйн
ЦП
23
Магнус Эйкрем
АП
5
Эйрик Хестад
ПВ
90
Леке Джеймс
ЦФ
Главный тренер
Эрлинг Моэ
Арсенал
31
Рунар Рунарссон
ВР
4
Давид Луис
ЦЗ
13
Шкодран Мустафи
ЦЗ
21
Седрик Соареш
ПЗ
34
Гранит Джака
ОП
28
Джозеф Уиллок
ЦП
2
Эйнсли Мэйтленд-Найлс
ПП
17
Рис Нелсон
ПВ
9
Эдвард Нкетиа
ЦФ
91
Александр Ляказетт
ЦФ
19
Николя Пепе
ЦФ
Главный тренер
Микель Артета
Мольде
26
Матиас Эриксен Ранмарк
ВР
1
Алекс Кранинкс
ВР
27
Маркус Хольмгрен-Педерсен
ПЗ
17
Ола Брюнхильдсен
ЛВ
14
Матис Болли
ЛВ
10
Тобиас Кристенсен
ЦП
15
Эрлинг Кнутсон
ПВ
10
Охи Омойджуанфо
ЦФ
9
Маттиас Мострем
ЦФ
Арсенал
1
Карл Хейн
ВР
1
Мэтт Мейси
ВР
63
Киран Тирни
ЛЗ
6
Роб Холдинг
ЦЗ
2
Эктор Бельерин
ПЗ
66
Мигел Азиз
ЦП
80
Бен Коттрел
ЦП
32
Эмиль Смит-Роу
ЦП
25
Даниэль Себальос
ЦП
9
Фоларин Балогун
ЦФ
3-3-1-2-1
1
Линде
2
Грегерсен
18
Синюан
6
Эллингсен
33
Риса
14
Эушнес
2
Уинго
8
Хуссэйн
23
Эйкрем
5
Хестад
90
Джеймс
3-1-2-1-3
31
Рунарссон
21
Соареш
13
Мустафи
4
Луис
34
Джака
2
Мэйтленд-Найлс
28
Уиллок
17
Нелсон
19
Пепе
91
Ляказетт
9
Нкетиа
33
Риса
27
Хольмгрен-Педерсен
27
Хольмгрен-Педерсен
33
Риса
23
Эйкрем
17
Брюнхильдсен
17
Брюнхильдсен
23
Эйкрем
90
Джеймс
10
Омойджуанфо
10
Омойджуанфо
90
Джеймс
8
Хуссэйн
14
Болли
14
Болли
8
Хуссэйн
2
Грегерсен
15
Кнутсон
15
Кнутсон
2
Грегерсен
9
Нкетиа
9
Балогун
9
Балогун
9
Нкетиа
28
Уиллок
63
Тирни
63
Тирни
28
Уиллок
4
Луис
6
Холдинг
6
Холдинг
4
Луис
91
Ляказетт
32
Смит-Роу
32
Смит-Роу
91
Ляказетт
34
Джака
25
Себальос
25
Себальос
34
Джака
Остались в запасе
Мольде
Арсенал
26
Матиас Эриксен Ранмарк
ВР
10
Тобиас Кристенсен
ЦП
1
Алекс Кранинкс
ВР
9
Маттиас Мострем
ЦФ
Главный тренер
Эрлинг Моэ
66
Мигел Азиз
ЦП
80
Бен Коттрел
ЦП
1
Карл Хейн
ВР
1
Мэтт Мейси
ВР
2
Эктор Бельерин
ПЗ
Главный тренер
Микель Артета
Остались в запасе
26
Матиас Эриксен Ранмарк
ВР
10
Тобиас Кристенсен
ЦП
1
Алекс Кранинкс
ВР
9
Маттиас Мострем
ЦФ
Остались в запасе
66
Мигел Азиз
ЦП
80
Бен Коттрел
ЦП
1
Карл Хейн
ВР
1
Мэтт Мейси
ВР
2
Эктор Бельерин
ПЗ
Главный тренер
Эрлинг Моэ
Главный тренер
Микель Артета
Статистика матча Мольде - Арсенал
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Мольде
Норвегия. Элитсериен, 28 тур
Русенборг
- : -
28.11.2026
Мольде
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
Мольде
2 : 4
20.11.2026
Буде-Глимт
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
Сандефьорд
5 : 5
08.11.2026
Мольде
Норвегия. Элитсериен, 25 тур
Бранн
3 : 2
01.11.2026
Мольде
Норвегия. Элитсериен, 12 тур
Мольде
5 : 1
25.10.2026
Фредрикстад
Норвегия. Элитсериен, 24 тур
Мольде
6 : 1
18.10.2026
Старт
Арсенал
Лига чемпионов, Общий этап
Арсенал
- : -
24.11.2026
Боруссия Д
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ньюкасл
2 : 2
21.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Арсенал
1 : 0
07.11.2026
Халл Сити
Лига чемпионов, Общий этап
Славия
1 : 2
04.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ливерпуль
0 : 1
01.11.2026
Арсенал
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Флитвуд
1 : 1
27.10.2026
Арсенал
Информация о матче
Стадион:
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