Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Рапид - Мольде
Рапид - Мольде: обзор матча 10 декабря 2020
Рапид
10.12.2020, четверг, 20:55
Лига Европы, группа B, 6 тур
2 : 2
Завершен
Мольде
43'
М. Ритцмайер
90'
М. Ибрагимоглу
12'
М. Эйкрем
46'
М. Эйкрем
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Рапид - Мольде
Желтая карточка
Т. Фонтас
90'
+1
ГОЛ! 2:2!
М. Ибрагимоглу
Пас отдал
С. Граховац
90'
Желтая карточка
Ф. Стойкович
89'
85'
Замена
Г. Уинго
️️️️
Л. Джеймс
Замена
К. Китагава
️️️️
Э. Кара
75'
74'
Желтая карточка
Ф. Эушнес
64'
Желтая карточка
Ш. Синюан
60'
Желтая карточка
Б. Риса
Замена
М. Ибрагимоглу
️️️️
М. Ритцмайер
60'
57'
Замена
Э. Хуссэйн
️️️️
М. Эйкрем
56'
Замена
О. Омойджуанфо
️️️️
О. Брюнхильдсен
46'
ГОЛ! 1:2!
М. Эйкрем
Пас отдал
Ф. Эушнес
Замена
Ю. Демир
️️️️
К. Аразе
46'
Замена
Т. Фонтас
️️️️
К. Кнасмюллнер
46'
45'
Замена
Э. Кнутсон
️️️️
Э. Хестад
ГОЛ! 1:1!
М. Ритцмайер
Пас отдал
Т. Шик
43'
Желтая карточка
М. Барач
26'
12'
ГОЛ! 0:1!
М. Эйкрем
Пас отдал
Л. Джеймс
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Рапид
25
Пауль Гартлер
ВР
30
Филип Стойкович
ЦЗ
31
Максимилиан Ульманн
ЦЗ
28
Максимилиан Хофманн
ЦЗ
44
Матео Барач
ЦЗ
15
Срджан Граховац
ЦП
8
Марсель Ритцмайер
ЦП
13
Торстен Шик
ЦП
28
Кристоф Кнасмюллнер
ЦП
36
Кельвин Аразе
ЦФ
9
Эркан Кара
ЦФ
Главный тренер
Дитмар Кюбауэр
Мольде
1
Андреас Линде
ВР
33
Бирк Риса
ЛЗ
6
Мартин Эллингсен
ЦЗ
18
Шерифф Синюан
ЦЗ
2
Стиан Грегерсен
ЦЗ
27
Маркус Хольмгрен-Педерсен
ПЗ
17
Ола Брюнхильдсен
ЛВ
14
Фредрик Эушнес
ОП
23
Магнус Эйкрем
АП
5
Эйрик Хестад
ПВ
90
Леке Джеймс
ЦФ
Главный тренер
Эрлинг Моэ
Рапид
21
Бернхард Унгер
ВР
30
Рихард Штребингер
ВР
6
Лукас Шульцбахер
ЦЗ
12
Лео Граймль
ЦЗ
6
Марио Зоннляйтнер
ЦЗ
5
Лион Шустер
ЦП
77
Мелих Ибрагимоглу
ЦП
21
Деян Петрович
ЦП
11
Тахиархис Фонтас
ЦП
22
Юсуф Демир
ЦФ
19
Дени Алар
ЦФ
49
Коя Китагава
ЦФ
Мольде
26
Матиас Эриксен Ранмарк
ВР
1
Алекс Кранинкс
ВР
15
Мартин Бьорнбак
ЦЗ
2
Генри Уинго
ПЗ
14
Матис Болли
ЛВ
10
Тобиас Кристенсен
ЦП
8
Этцас Хуссэйн
ЦП
15
Эрлинг Кнутсон
ПВ
10
Охи Омойджуанфо
ЦФ
9
Маттиас Мострем
ЦФ
4-4-2
25
Гартлер
30
Стойкович
28
Хофманн
44
Барач
31
Ульманн
15
Граховац
13
Шик
28
Кнасмюллнер
8
Ритцмайер
9
Кара
36
Аразе
3-3-3-1
1
Линде
6
Эллингсен
18
Синюан
2
Грегерсен
27
Хольмгрен-Педерсен
14
Эушнес
33
Риса
5
Хестад
23
Эйкрем
17
Брюнхильдсен
90
Джеймс
8
Ритцмайер
77
Ибрагимоглу
77
Ибрагимоглу
8
Ритцмайер
28
Кнасмюллнер
11
Фонтас
11
Фонтас
28
Кнасмюллнер
36
Аразе
22
Демир
22
Демир
36
Аразе
9
Кара
49
Китагава
49
Китагава
9
Кара
17
Брюнхильдсен
10
Омойджуанфо
10
Омойджуанфо
17
Брюнхильдсен
5
Хестад
15
Кнутсон
15
Кнутсон
5
Хестад
90
Джеймс
2
Уинго
2
Уинго
90
Джеймс
23
Эйкрем
8
Хуссэйн
8
Хуссэйн
23
Эйкрем
Остались в запасе
Рапид
Мольде
21
Бернхард Унгер
ВР
5
Лион Шустер
ЦП
6
Лукас Шульцбахер
ЦЗ
30
Рихард Штребингер
ВР
12
Лео Граймль
ЦЗ
6
Марио Зоннляйтнер
ЦЗ
21
Деян Петрович
ЦП
19
Дени Алар
ЦФ
Главный тренер
Дитмар Кюбауэр
14
Матис Болли
ЛВ
10
Тобиас Кристенсен
ЦП
15
Мартин Бьорнбак
ЦЗ
26
Матиас Эриксен Ранмарк
ВР
1
Алекс Кранинкс
ВР
9
Маттиас Мострем
ЦФ
Главный тренер
Эрлинг Моэ
Остались в запасе
21
Бернхард Унгер
ВР
5
Лион Шустер
ЦП
6
Лукас Шульцбахер
ЦЗ
30
Рихард Штребингер
ВР
12
Лео Граймль
ЦЗ
6
Марио Зоннляйтнер
ЦЗ
21
Деян Петрович
ЦП
19
Дени Алар
ЦФ
Остались в запасе
14
Матис Болли
ЛВ
10
Тобиас Кристенсен
ЦП
15
Мартин Бьорнбак
ЦЗ
26
Матиас Эриксен Ранмарк
ВР
1
Алекс Кранинкс
ВР
9
Маттиас Мострем
ЦФ
Главный тренер
Дитмар Кюбауэр
Главный тренер
Эрлинг Моэ
Статистика матча Рапид - Мольде
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Рапид
Австрия. Бундеслига, 14 тур
Аустрия Л
- : -
28.11.2026
Рапид
Австрия. Бундеслига, 13 тур
Грацер
0 : 3
21.11.2026
Рапид
Австрия. Бундеслига, 12 тур
Рапид
6 : 0
06.11.2026
Вольфсберг
Австрия. Бундеслига, 11 тур
Аустрия
0 : 2
01.11.2026
Рапид
Австрия. Бундеслига, 10 тур
Рапид
5 : 1
24.10.2026
Аустрия Л
Австрия. Бундеслига, 9 тур
Рапид
3 : 1
16.10.2026
Хартберг
Мольде
Норвегия. Элитсериен, 28 тур
Русенборг
- : -
28.11.2026
Мольде
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
Мольде
2 : 4
20.11.2026
Буде-Глимт
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
Сандефьорд
5 : 5
08.11.2026
Мольде
Норвегия. Элитсериен, 25 тур
Бранн
3 : 2
01.11.2026
Мольде
Норвегия. Элитсериен, 12 тур
Мольде
5 : 1
25.10.2026
Фредрикстад
Норвегия. Элитсериен, 24 тур
Мольде
6 : 1
18.10.2026
Старт
Информация о матче
Стадион:
Эрнст Хаппель
Новости команд
Все
Рапид
Мольде
Игрок Венгрии осудил Украину за агрессию
27 сентября
3
«Рапид» – «Хартс»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 26 августа 2026
26 августа
«Рапид» – «Хартс»: кто победит в матче плей-офф Лиги Конференций 2026/2027
25 августа
«Хартс» – «Рапид Вена»: кто победит в матче плей-офф Лиги Конференций 2026/2027
19 августа
«Рапид» – «Пайде»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 12 августа 2026
12 августа
Игрок Венгрии осудил Украину за агрессию
27 сентября
3
«Рапид» – «Хартс»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 26 августа 2026
26 августа
«Рапид» – «Хартс»: кто победит в матче плей-офф Лиги Конференций 2026/2027
25 августа
«Хартс» – «Рапид Вена»: кто победит в матче плей-офф Лиги Конференций 2026/2027
19 августа
«Рапид» – «Пайде»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 12 августа 2026
12 августа
Лига конференций. «Панатинаикос» без Лодыгина победил «Фиорентину» и другие результаты
2025.03.07 08:28
Сетка плей-офф Лиги конференций – от 1/8 до финала
2025.02.21 17:00
Итоги жеребьевки 1/8 финала Лиги конференций
2025.02.21 16:29
1
Все участники 1/8 финала Лиги конференций
2025.02.21 01:45
Лукаку перестал быть самым молодым автором гола в еврокубках
2025.02.14 09:08
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+