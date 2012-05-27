Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Бразилия
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Александр Кудряшов
Статистика
Александр Кудряшов - статистика
Завершил карьеру
3 августа 1974 (52), Тамбов
#3 | Защитник
183 см | 79 кг
Россия
Статистика
Статистика по турнирам
Россия. ФНЛ 2011/2012
Чемпионат России 1997
Команда
И
Г
П
Ж
К
Факел
7
0
0
1
0
Матчи игрока в этом турнире
Россия. ФНЛ, 49 тур
Факел
0 : 1
27.05.2012
Луч
57' - 90'
Россия. ФНЛ, 48 тур
КАМАЗ
2 : 0
21.05.2012
Факел
79' - 90'
Россия. ФНЛ, 47 тур
Факел
0 : 2
15.05.2012
Оренбург
37' - 90'
Россия. ФНЛ, 45 тур
Факел
0 : 0
02.05.2012
Черноморец
Был в запасе
Россия. ФНЛ, 41 тур
Волгарь
2 : 1
07.04.2012
Факел
75' - 90'
Россия. ФНЛ, 38 тур
Енисей
1 : 1
07.11.2011
Факел
Был в запасе
Россия. ФНЛ, 37 тур
Cибирь
1 : 2
04.11.2011
Факел
Был в запасе
Россия. ФНЛ, 36 тур
Факел
2 : 1
27.10.2011
Торпедо Вл
Был в запасе
Россия. ФНЛ, 34 тур
Мордовия
3 : 2
17.10.2011
Факел
Был в запасе
Россия. ФНЛ, 33 тур
КАМАЗ
3 : 1
14.10.2011
Факел
1' - 66'
Россия. ФНЛ, 29 тур
Торпедо
2 : 0
28.09.2011
Факел
Был в запасе
Россия. ФНЛ, 30 тур
Балтика
0 : 0
25.09.2011
Факел
Был в запасе
Россия. ФНЛ, 28 тур
Факел
2 : 2
15.09.2011
СКА-Хабаровск
Был в запасе
Россия. ФНЛ, 16 тур
Торпедо Вл
1 : 0
17.06.2011
Факел
1' - 90'
88'
Главные новости
Генич раскрыл, какой трансфер внутри РПЛ сорвался в последний день летнего ТО
01:45
Ташуев: «У «Спартака» есть одна проблема»
01:35
В Турции объяснили, почему Батраков не вышел в старте «Галатасарая» на матч с «Трабзонспором»
00:57
«Отрезанный ломоть»: Шнякин – о футболисте «Краснодара»
00:47
Реакция Генича на игру «Барселоны»: «Это другой вид спорта»
00:37
Канчельскис спрогнозировал, где ЦСКА закончит сезон РПЛ
00:15
2
Примера. «Барселона» добыла волевую победу над «Севильей» благодаря хет-трику Рафиньи
Вчера, 23:58
Жена Батракова тремя словами отреагировала на разгромное поражение «Галатасарая»
Вчера, 23:49
1
Рафинья повторил достижение Месси и Роналду
Вчера, 23:32
1
Видео
Винисиус на тренировке схватил за грудки партнера по «Реалу»
Вчера, 23:00
Все новости
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+