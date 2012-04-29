Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Бразилия
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Адриано Феррейра-Пинто
Статистика
Адриано Феррейра-Пинто - статистика
Завершил карьеру
10 декабря 1979 (46)
#33 | Полузащитник
180 см | 77 кг
Бразилия
Статистика
Статистика по турнирам
Италия. Серия А 2011/2012
Италия. Серия А 2009/2010
Италия. Серия А 2007/2008
Команда
И
Г
П
Ж
К
Аталанта
7
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Италия. Серия А, 35 тур
Аталанта
2 : 0
29.04.2012
Фиорентина
71' - 90'
Италия. Серия А, 33 тур
Аталанта
1 : 0
24.04.2012
Кьево
Был в запасе
Италия. Серия А, 34 тур
Катания
2 : 0
21.04.2012
Аталанта
80' - 90'
Италия. Серия А, 32 тур
Наполи
1 : 3
11.04.2012
Аталанта
64' - 90'
Италия. Серия А, 31 тур
Аталанта
1 : 2
07.04.2012
Сиена
Был в запасе
Италия. Серия А, 30 тур
Кальяри
2 : 0
01.04.2012
Аталанта
Был в запасе
Италия. Серия А, 29 тур
Аталанта
2 : 0
25.03.2012
Болонья
Был в запасе
Италия. Серия А, 28 тур
Интер
0 : 0
18.03.2012
Аталанта
79' - 90'
Италия. Серия А, 27 тур
Аталанта
1 : 1
11.03.2012
Парма
Был в запасе
Италия. Серия А, 27 тур
Аталанта
1 : 1
11.03.2012
Парма
Был в запасе
Италия. Серия А, 26 тур
Удинезе
0 : 0
04.03.2012
Аталанта
Был в запасе
Италия. Серия А, 23 тур
Аталанта
0 : 0
12.02.2012
Лечче
Был в запасе
Италия. Серия А, 20 тур
Чезена
0 : 1
29.01.2012
Аталанта
Был в запасе
Италия. Серия А, 19 тур
Аталанта
0 : 2
21.01.2012
Ювентус
77' - 90'
Италия. Серия А, 1 тур
Аталанта
4 : 1
21.12.2011
Чезена
1' - 59'
Италия. Серия А, 14 тур
Кьево
0 : 0
04.12.2011
Аталанта
72' - 90'
Главные новости
Мостовой назвал игроков «Зенита», соответствующих уровню «Барселоны»
22:19
Суперлига. «Трабзонспор» уничтожил «Галатасарай» Батракова, у Салаха 3+1
21:58
1
В «Барселоне» сделали важное заявление о будущем Рафиньи
21:43
Тюкавин одним словом описал трансфер Батракова в «Галатасарай»
21:25
Фото
Сафонов в выходной посетил с женой легендарное место в Европе
20:55
РПЛ анонсировала «большие новости» насчет судейства
20:33
6
Появилось объяснение, почему в воротах «Спартака» играет Максименко, а не Помазун
20:27
1
Названо решение Карседо, которое позволило «Спартаку» победить «Факел»
20:05
1
Бабич ответил на слова из «Зенита», что «Спартак» не претендует на чемпионство
19:47
2
Определен клуб РПЛ с худшей трансферной работой летом
19:27
Все новости
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+