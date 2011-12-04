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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Кьево - Аталанта
Кьево - Аталанта: обзор матча 04 декабря 2011
Кьево
04.12.2011, воскресенье, 18:00
Италия. Серия А, 14 тур
0 : 0
Завершен
Аталанта
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Кьево - Аталанта
Замена
А. Палоски
️️️️
П. Саммарко
Замена
А. Феррейра-Пинто
️️️️
М. Моралес
Замена
С. Теро
️️️️
Д. Москарделли
Замена
П. Хетемай
️️️️
К. Вацек
Замена
М. Габбиадини
️️️️
Д. Бонавентура
Желтая карточка
М. Андреолли
Желтая карточка
Т. Манфредини
Желтая карточка
С. Пеллисьер
16'
Желтая карточка
С. Луккини
Замена
Д. Беллини
️️️️
Ф. Пелузо
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кьево
70
Стефано Соррентино
ВР
3
Букари Драме
ЦЗ
3
Марко Андреолли
ЦЗ
12
Боштьян Цесар
ЦЗ
21
Николас Фрей
ПЗ
4
Майкл Брэдли
ЦП
7
Камил Вацек
ЦП
23
Паоло Саммарко
ЦП
10
Лусиано
ПП
31
Серджио Пеллисьер
ЦФ
9
Давиде Москарделли
ЦФ
Главный тренер
Доменико Ди Карло
Аталанта
47
Андреа Консильи
ВР
13
Федерико Пелузо
ЦЗ
17
Томас Манфредини
ЦЗ
17
Стефано Луккини
ЦЗ
5
Андреа Масиелло
ЦЗ
7
Джакомо Бонавентура
ЦП
8
Лука Чигарини
ЦП
14
Карлос Кармона
ЦП
10
Максимильяно Моралес
ЦП
19
Симоне Падоин
ЦП
19
Херман Денис
ЦФ
Главный тренер
Стефано Колантуоно
Кьево
1
Кристиан Пуджиони
ВР
5
Боян Йокич
ЛЗ
15
Франческо Ачерби
ЦЗ
56
Перпарим Хетемай
ЦП
90
Фернандо Урибе
ЦФ
77
Сирил Теро
ЦФ
9
Альберто Палоски
ЦФ
Аталанта
78
Гиоргио Фреццолини
ВР
6
Джанпаоло Беллини
ЛЗ
77
Кристиан Раймонди
ПЗ
4
Маттео Бриги
ЦП
33
Адриано Феррейра-Пинто
ПП
19
Гвидо Марилунго
ЦФ
11
Маноло Габбиадини
ЦФ
4-4-2
70
Соррентино
3
Драме
3
Андреолли
12
Цесар
21
Фрей
4
Брэдли
7
Вацек
23
Саммарко
10
Лусиано
9
Москарделли
31
Пеллисьер
4-5-1
47
Консильи
17
Манфредини
17
Луккини
5
Масиелло
13
Пелузо
7
Бонавентура
14
Кармона
10
Моралес
19
Падоин
8
Чигарини
19
Денис
7
Вацек
56
Хетемай
56
Хетемай
7
Вацек
9
Москарделли
77
Теро
77
Теро
9
Москарделли
23
Саммарко
9
Палоски
9
Палоски
23
Саммарко
13
Пелузо
6
Беллини
6
Беллини
13
Пелузо
10
Моралес
33
Феррейра-Пинто
33
Феррейра-Пинто
10
Моралес
7
Бонавентура
11
Габбиадини
11
Габбиадини
7
Бонавентура
Остались в запасе
Кьево
Аталанта
90
Фернандо Урибе
ЦФ
1
Кристиан Пуджиони
ВР
5
Боян Йокич
ЛЗ
15
Франческо Ачерби
ЦЗ
Главный тренер
Доменико Ди Карло
78
Гиоргио Фреццолини
ВР
77
Кристиан Раймонди
ПЗ
4
Маттео Бриги
ЦП
19
Гвидо Марилунго
ЦФ
Главный тренер
Стефано Колантуоно
Остались в запасе
90
Фернандо Урибе
ЦФ
1
Кристиан Пуджиони
ВР
5
Боян Йокич
ЛЗ
15
Франческо Ачерби
ЦЗ
Остались в запасе
78
Гиоргио Фреццолини
ВР
77
Кристиан Раймонди
ПЗ
4
Маттео Бриги
ЦП
19
Гвидо Марилунго
ЦФ
Главный тренер
Доменико Ди Карло
Главный тренер
Стефано Колантуоно
Статистика матча Кьево - Аталанта
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Кьево
Италия. Кубок, 1/32 финала
Кальяри
2 : 1
18.08.2019
Кьево
Италия. Серия А, 38 тур
Фрозиноне
0 : 0
25.05.2019
Кьево
Италия. Серия А, 37 тур
Кьево
0 : 0
19.05.2019
Сампдория
Италия. Серия А, 36 тур
Интер
2 : 0
13.05.2019
Кьево
Италия. Серия А, 35 тур
Кьево
0 : 4
04.05.2019
СПАЛ
Аталанта
Италия. Серия А, 12 тур
Аталанта
- : -
22.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 11 тур
Монца
0 : 1
08.11.2026
Аталанта
Лига конференций, 3 тур
Аталанта
1 : 1
05.11.2026
Кайрат
Италия. Серия А, 10 тур
Аталанта
0 : 3
02.11.2026
Парма
Италия. Серия А, 9 тур
Фиорентина
2 : 2
29.10.2026
Аталанта
Италия. Серия А, 8 тур
Аталанта
4 : 4
25.10.2026
Фрозиноне
Информация о матче
Стадион:
Марко Антонио Бентегоди
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