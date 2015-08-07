Галь Шиш - статистика
#16 | Защитник
|Имя
|Галь
|Фамилия
|Шиш
|Команда
|Волынь
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|18 января 1989 (34 года)
|Рост
|180
|Вес
|72
|Имя
|Галь
|Фамилия
|Шиш
|Команда
|Волынь
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|18 января 1989 (34 года)
|Рост
|180
|Вес
|72
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Волынь
|9
|0
|0
|2
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|08.11.2015
|Был в запасе
|Волынь (Луцк)
|2:1
|Ворскла (Полтава)
|01.11.2015
|1' -90'
|Волынь (Луцк)
|0:0
|Говерла (Ужгород)
|18.10.2015
|1' -90'
|Александрия (Александрия)
|3:1
|Волынь (Луцк)
|04.10.2015
|27' -90'
|Волынь (Луцк)
|0:3
|Заря (Луганск)
|27.09.2015
|Был в запасе
|Карпаты (Львов)
|0:2
|Волынь (Луцк)
|20.09.2015
|1' -90'
|Волынь (Луцк)
|0:2
|Динамо (Киев)
|52'
|13.09.2015
|1' -90'
|Черноморец (Одесса)
|1:2
|Волынь (Луцк)
|29.08.2015
|1' -90'
|Волынь (Луцк)
|1:0
|Олимпик (Донецк)
|16.08.2015
|Был в запасе
|Сталь (Каменское)
|1:2
|Волынь (Луцк)
|07.08.2015
|35' -90'
|Волынь (Луцк)
|2:2
|Металлист (Харьков)
|68'
|02.08.2015
|54' -90'
|Металлург (Запорожье)
|0:2
|Волынь (Луцк)
|23.07.2015
|80' -90'
|Волынь (Луцк)
|1:4
|Шахтер (Донецк)
|18.07.2015
|Был в запасе
|Ворскла (Полтава)
|1:1
|Волынь (Луцк)