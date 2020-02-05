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Хуан Домингес
Статистика
Хуан Домингес - статистика
Завершил карьеру
8 января 1990 (36), Нарон
#28 | Полузащитник
181 см | 74 кг
Испания
Статистика
Трансферы
Статистика по турнирам
Греция. Суперлига 2022/2023
Австрия. Бундеслига 2019/2020
Лига Европы 2019/2020
Австрия. Бундеслига 2018/2019
Испания. Сегунда 2018/2019
Испания. Сегунда 2017/2018
Испания. Сегунда 2016/2017
Испания. Примера 2015/2016
Испания. Примера 2014/2015
Испания. Примера 2012/2013
Испания. Примера 2010/2011
Испания. Кубок 2009/2010
Испания. Примера 2009/2010
Команда
И
Г
П
Ж
К
Астерас
9
0
0
1
0
Матчи игрока в этом турнире
Греция. Суперлига, 21 тур
Панетоликос
0 : 0
05.02.2023
Астерас
Был в запасе
Греция. Суперлига, 15 тур
Олимпиакос
5 : 0
28.12.2022
Астерас
1' - 90'
Греция. Суперлига, 14 тур
Астерас
0 : 0
21.12.2022
Волос
Был в запасе
Греция. Суперлига, 13 тур
Астерас
1 : 0
14.11.2022
Ионикос
77' - 90'
Греция. Суперлига, 12 тур
Атромитос
2 : 0
09.11.2022
Астерас
Был в запасе
Греция. Суперлига, 11 тур
Астерас
1 : 1
06.11.2022
АЕК
90' - 90'
Греция. Суперлига, 10 тур
ПАС
2 : 1
31.10.2022
Астерас
64' - 90'
90'
Греция. Суперлига, 8 тур
Астерас
0 : 0
16.10.2022
Панетоликос
85' - 90'
Греция. Суперлига, 6 тур
Астерас
2 : 0
02.10.2022
ОФИ
1' - 46'
Греция. Суперлига, 5 тур
Левадиакос
1 : 1
18.09.2022
Астерас
1' - 46'
Греция. Суперлига, 4 тур
Астерас
0 : 2
11.09.2022
Арис
1' - 90'
Греция. Суперлига, 3 тур
ПАС Ламия
0 : 0
03.09.2022
Астерас
1' - 46'
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