Адриан Калельо - статистика
#14 | Полузащитник
|Имя
|Адриан
|Фамилия
|Калельо
|Команда
|Катания
|Состав
|Основной
|Родной город
|Буэной-Айрес
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|14 мая 1987 (35 лет)
|Рост
|178
|Вес
|71
|Имя
|Адриан
|Фамилия
|Калельо
|Команда
|Катания
|Состав
|Основной
|Родной город
|Буэной-Айрес
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|14 мая 1987 (35 лет)
|Рост
|178
|Вес
|71
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Кьево
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|18.05.2014
|86' -90'
|Кьево (Верона)
|2:1
|Интер (Милан)
|27.04.2014
|Был в запасе
|Сампдория (Генуя)
|2:1
|Кьево (Верона)
|19.04.2014
|Был в запасе
|Кьево (Верона)
|0:1
|Сассуоло (Сассуоло)
|22.03.2014
|Был в запасе
|Кьево (Верона)
|0:2
|Рома (Рим)
|16.03.2014
|Был в запасе
|Фиорентина (Флоренция)
|3:1
|Кьево (Верона)
|05.10.2013
|Был в запасе
|Кьево (Верона)
|0:1
|Аталанта (Бергамо)
|29.09.2013
|Был в запасе
|Катания (Катания)
|2:0
|Кьево (Верона)
|25.09.2013
|Был в запасе
|Кьево (Верона)
|1:2
|Ювентус (Турин)
|21.09.2013
|Был в запасе
|Кьево (Верона)
|2:1
|Удинезе (Удине)
|15.09.2013
|Был в запасе
|Лацио (Рим)
|3:0
|Кьево (Верона)
|31.08.2013
|Был в запасе
|Кьево (Верона)
|2:4
|Наполи (Неаполь)
|25.08.2013
|Был в запасе
|Парма (Парма)
|0:0
|Кьево (Верона)