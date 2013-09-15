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    Адриан Калельо - статистика

    #14 | Полузащитник
    Имя Адриан
    Фамилия Калельо
    Команда Катания
    Состав Основной
    Родной город Буэной-Айрес
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 14 мая 1987 (35 лет)
    Рост 178
    Вес 71
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Кьево 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    18.05.2014 86' -90' Кьево (Верона) 2:1 Интер (Милан)
    27.04.2014 Был в запасе Сампдория (Генуя) 2:1 Кьево (Верона)
    19.04.2014 Был в запасе Кьево (Верона) 0:1 Сассуоло (Сассуоло)
    22.03.2014 Был в запасе Кьево (Верона) 0:2 Рома (Рим)
    16.03.2014 Был в запасе Фиорентина (Флоренция) 3:1 Кьево (Верона)
    05.10.2013 Был в запасе Кьево (Верона) 0:1 Аталанта (Бергамо)
    29.09.2013 Был в запасе Катания (Катания) 2:0 Кьево (Верона)
    25.09.2013 Был в запасе Кьево (Верона) 1:2 Ювентус (Турин)
    21.09.2013 Был в запасе Кьево (Верона) 2:1 Удинезе (Удине)
    15.09.2013 Был в запасе Лацио (Рим) 3:0 Кьево (Верона)
    31.08.2013 Был в запасе Кьево (Верона) 2:4 Наполи (Неаполь)
    25.08.2013 Был в запасе Парма (Парма) 0:0 Кьево (Верона)
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