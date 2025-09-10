Введите ваш ник на сайте
Кристиан Эриксен
Трансферы
€ 4 млн
Кристиан Эриксен - трансферы
Вольфсбург
14 февраля 1992 (33), Миддельфарт
#24 | Полузащитник
177 см | 65 кг
Дания
Статистика
Новости
Трансферы
Публикации
Когда/до
Откуда
Куда
Тип трансфера
10.09.25 / -
Без клуба
Вольфсбург
Свободный агент
01.07.25 / 10.09.25
Манчестер Юнайтед
Без клуба
Свободный агент
15.07.22 / 01.07.25
Брентфорд
Манчестер Юнайтед
Свободный агент
31.01.22 / 15.07.22
Без клуба
Брентфорд
Свободный агент
17.12.21 / 31.01.22
Интер
Без клуба
Свободный агент
28.01.20 / 17.12.21
Тоттенхэм
Интер
27 млн €
30.08.13 / 28.01.20
Аякс
Тоттенхэм
14,15 млн €
