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Кейррисон
Статистика
Кейррисон - статистика
Завершил карьеру
3 декабря 1988 (37)
#9 | Нападающий
183 см | 75 кг
Бразилия
Статистика
Трансферы
Статистика по турнирам
Италия. Кубок 2009/2010
Италия. Серия А 2009/2010
Лига Чемпионов 2009/2010
Чемпионат Португалии 2009/2010
Команда
И
Г
П
Ж
К
Фиорентина
9
2
0
1
0
Матчи игрока в этом турнире
Италия. Серия А, 38 тур
Бари
2 : 0
16.05.2010
Фиорентина
Был в запасе
Италия. Серия А, 37 тур
Фиорентина
1 : 1
09.05.2010
Сиена
1' - 46'
Италия. Серия А, 36 тур
Милан
1 : 0
01.05.2010
Фиорентина
68' - 90'
Италия. Серия А, 35 тур
Фиорентина
0 : 2
25.04.2010
Кьево
Был в запасе
Италия. Серия А, 34 тур
Аталанта
2 : 1
18.04.2010
Фиорентина
57' - 90'
Италия. Серия А, 33 тур
Фиорентина
2 : 2
10.04.2010
Интер
1' - 60'
11'
Италия. Серия А, 32 тур
Парма
1 : 1
03.04.2010
Фиорентина
Был в запасе
Италия. Серия А, 31 тур
Фиорентина
4 : 1
28.03.2010
Удинезе
75' - 90'
Италия. Серия А, 30 тур
Катания
1 : 0
24.03.2010
Фиорентина
Был в запасе
Италия. Серия А, 29 тур
Фиорентина
3 : 0
20.03.2010
Дженоа
Был в запасе
Италия. Серия А, 28 тур
Наполи
1 : 3
13.03.2010
Фиорентина
Был в запасе
Италия. Серия А, 27 тур
Фиорентина
1 : 2
06.03.2010
Ювентус
72' - 90'
Италия. Серия А, 26 тур
Лацио
1 : 1
27.02.2010
Фиорентина
46' - 90'
90'
49'
Италия. Серия А, 17 тур
Фиорентина
1 : 2
24.02.2010
Милан
62' - 90'
Италия. Серия А, 25 тур
Фиорентина
2 : 1
21.02.2010
Ливорно
77' - 90'
Италия. Серия А, 24 тур
Сампдория
2 : 0
13.02.2010
Фиорентина
Был в запасе
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