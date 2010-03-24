Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Катания - Фиорентина
Катания - Фиорентина: обзор матча 24 марта 2010
Катания
24.03.2010, среда, 22:45
Италия. Серия А, 30 тур
1 : 0
Завершен
Фиорентина
2'
Д. Маскара
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Катания - Фиорентина
Замена
️️️️
А. Джилардино
Замена
Д. Дельвеккио
️️️️
М. Бьяджианти
Желтая карточка
Х. Бабакар
Замена
Э. Карбони
️️️️
А. Риккьюти
Замена
М. Болатти
️️️️
М. Донадель
Желтая карточка
М. Бьяджианти
Желтая карточка
Д. Маскара
Замена
Х. Бабакар
️️️️
Ч. Натали
Замена
Д. Беллуски
️️️️
Ч. Капуано
ГОЛ! 1:0!
Д. Маскара
2'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Катания
21
Мариано Андухар
ВР
33
Чиро Капуано
ЛЗ
88
Кристиан Терлицци
ЦЗ
26
Матиас Сильвестре
ЦЗ
22
Мариано Иско
ЦП
24
Адриан Риккьюти
ЦП
27
Марко Бьяджианти
ЦП
11
Макси Лопес
ЦФ
55
Хорхе Мартинес
ЦФ
25
Джузеппе Маскара
ЦФ
4
Блажей Аугустин
ЦФ
Фиорентина
1
Себастьян Фрей
ВР
18
Массимо Гобби
ЦЗ
3
Пер Кролдруп
ЦЗ
14
Чезаре Натали
ЦЗ
27
Фелипе
ЦЗ
29
Лоренцо Де Сильвестри
ПЗ
11
Марио Сантана
ЛП
18
Риккардо Монтоливо
ЦП
33
Марко Донадель
ЦП
19
Альберто Джилардино
ЦФ
9
Стеван Йоветич
ЦФ
Главный тренер
Паоло Ваноли
Катания
1
Томаш Косицки
ВР
2
Николас Сполли
ЦЗ
55
Джузеппе Беллуски
ЦЗ
5
Эзекель Карбони
ЦП
82
Дженнаро Дельвеккио
ЦП
17
Пабло Ледесма
ЦП
15
Такаюки Моримото
ЦФ
Фиорентина
1
Влада Аврамов
ВР
16
Джанлука Комотто
ПЗ
23
Марио Болатти
ЦП
14
Кристиано Дзанетти
ЦП
9
Кейррисон
ЦФ
15
Хума Бабакар
ЦФ
3-3-4
21
Андухар
33
Капуано
26
Сильвестре
88
Терлицци
22
Иско
24
Риккьюти
27
Бьяджианти
11
Лопес
4
Аугустин
25
Маскара
55
Мартинес
3-2-3-2
1
Фрей
3
Кролдруп
14
Натали
27
Фелипе
29
Де Сильвестри
18
Гобби
18
Монтоливо
33
Донадель
11
Сантана
9
Йоветич
19
Джилардино
33
Капуано
55
Беллуски
55
Беллуски
33
Капуано
24
Риккьюти
5
Карбони
5
Карбони
24
Риккьюти
27
Бьяджианти
82
Дельвеккио
82
Дельвеккио
27
Бьяджианти
33
Донадель
23
Болатти
23
Болатти
33
Донадель
14
Натали
15
Бабакар
15
Бабакар
14
Натали
Остались в запасе
Катания
Фиорентина
1
Томаш Косицки
ВР
2
Николас Сполли
ЦЗ
17
Пабло Ледесма
ЦП
15
Такаюки Моримото
ЦФ
1
Влада Аврамов
ВР
16
Джанлука Комотто
ПЗ
14
Кристиано Дзанетти
ЦП
9
Кейррисон
ЦФ
Главный тренер
Паоло Ваноли
Остались в запасе
1
Томаш Косицки
ВР
2
Николас Сполли
ЦЗ
17
Пабло Ледесма
ЦП
15
Такаюки Моримото
ЦФ
Остались в запасе
1
Влада Аврамов
ВР
16
Джанлука Комотто
ПЗ
14
Кристиано Дзанетти
ЦП
9
Кейррисон
ЦФ
Главный тренер
Паоло Ваноли
Статистика матча Катания - Фиорентина
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Катания
Италия. Кубок, 1/16 финала
Сассуоло
2 : 1
05.12.2018
Катания
Италия. Кубок, 1/32 финала
Катания
2 : 0
12.08.2018
Верона
Италия. Кубок, 1/32 финала
Катания
1 : 4
20.08.2015
Чезена
Италия. Кубок, 3 раунд
Кальяри
2 : 0
23.08.2014
Катания
Италия. Серия А, 38 тур
Катания
2 : 1
18.05.2014
Аталанта
Фиорентина
Италия. Серия А, 12 тур
Монца
- : -
23.11.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 11 тур
Фиорентина
2 : 2
08.11.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 10 тур
Сассуоло
2 : 4
02.11.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 9 тур
Фиорентина
2 : 2
29.10.2026
Аталанта
Италия. Серия А, 8 тур
Интер
2 : 1
25.10.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 7 тур
Фиорентина
1 : 3
18.10.2026
Комо
Информация о матче
Главный судья:
Андреа Джервазони
(Мантуя)
Стадион:
Анджело Массимино
Новости команд
Все
Катания
Фиорентина
«Фиорентина» – «Ювентус»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Серия А Италия: шансы «Фиорентины» и «Ювентуса» на победу в матче 11 тура
7 ноября
Канчельскис пройдет стажировку в европейском клубе у экс-тренера «Спартака»
6 ноября
3
«Сассуоло» – «Фиорентина»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 2 ноября 2026
2 ноября
Серия А Италия: шансы «Сассуоло» и «Фиорентины» на победу в матче 10 тура
1 ноября
Экс-защитник «Катании» Альварес: «Роналдиньо отдал мне футболку после 1-го тайма, чтобы я не лупил по его ногам»
2020.05.26 07:20
Кубок Италии. «Кальяри», «Новара» и «Сассуоло» вышли в 1/8 финала
2018.12.06 00:48
1
Гьембер перешел в «Рому»
2015.08.20 16:14
«Катанию» опустили в Лигу Про
2015.08.20 13:46
«Фиорентина» – «Ювентус»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Серия А Италия: шансы «Фиорентины» и «Ювентуса» на победу в матче 11 тура
7 ноября
Канчельскис пройдет стажировку в европейском клубе у экс-тренера «Спартака»
6 ноября
3
«Сассуоло» – «Фиорентина»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 2 ноября 2026
2 ноября
Серия А Италия: шансы «Сассуоло» и «Фиорентины» на победу в матче 10 тура
1 ноября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+