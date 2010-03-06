Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Фиорентина - Ювентус
Фиорентина - Ювентус: обзор матча 06 марта 2010
Фиорентина
06.03.2010, суббота, 20:00
Италия. Серия А, 27 тур
1 : 2
Завершен
Ювентус
32'
М. Маркьонни
3'
Диего
69'
Ф. Гроссо
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Фиорентина - Ювентус
Желтая карточка
К. Маркизио
Замена
Л. Де Сильвестри
️️️️
Д. Комотто
Замена
️️️️
М. Сиссоко
Замена
Кейррисон
️️️️
К. Дзанетти
Замена
В. Яквинта
️️️️
Д. Трезеге
ГОЛ! 1:2!
Ф. Гроссо
Пас отдал
М. Сиссоко
Замена
М. Болатти
️️️️
Х. Варгас
Желтая карточка
Д. Зебина
Замена
Ф. Гроссо
️️️️
П. Де Челье
Желтая карточка
М. Сиссоко
ГОЛ! 1:1!
М. Маркьонни
ГОЛ! 0:1!
Диего
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Фиорентина
1
Себастьян Фрей
ВР
27
Фелипе
ЛЗ
3
Пер Кролдруп
ЦЗ
21
Мануэль Паскуаль
ЦЗ
16
Джанлука Комотто
ПЗ
14
Кристиано Дзанетти
ЛП
11
Хуан Варгас
ЦП
18
Риккардо Монтоливо
ЦП
19
Альберто Джилардино
ЦФ
32
Марко Маркьонни
ЦФ
9
Стеван Йоветич
ЦФ
Главный тренер
Чезаре Пранделли
Ювентус
13
Александр Маннингер
ВР
14
Джорджо Кьеллини
ЛЗ
6
Никола Легротталье
ЦЗ
29
Паоло Де Челье
ЦЗ
11
Джонатан Зебина
ПЗ
30
Фелипе Мело
ОП
10
Клаудио Маркизио
ЦП
22
Мохаммед Сиссоко
ЦП
7
Давид Трезеге
ПП
87
Антонио Кандрева
ПП
10
Диего
ЦФ
Главный тренер
Чиро Феррара
Фиорентина
1
Влада Аврамов
ВР
14
Чезаре Натали
ЦЗ
29
Лоренцо Де Сильвестри
ПЗ
23
Марио Болатти
ЦП
33
Марко Донадель
ЦП
9
Кейррисон
ЦФ
Ювентус
23
Карло Пинсольо
ВР
6
Фабио Гроссо
ЛЗ
0
Фабио Каннаваро
ЦЗ
26
Зденек Грыгера
ПЗ
11
Хасан Салихамиджич
ПП
10
Алессандро Дель Пьеро
ЦФ
19
Винченцо Яквинта
ЦФ
4-3-3
1
Фрей
27
Фелипе
3
Кролдруп
21
Паскуаль
16
Комотто
14
Дзанетти
18
Монтоливо
11
Варгас
9
Йоветич
32
Маркьонни
19
Джилардино
4-1-4-1
13
Маннингер
11
Зебина
6
Легротталье
29
Де Челье
14
Кьеллини
30
Мело
87
Кандрева
10
Маркизио
22
Сиссоко
7
Трезеге
10
Диего
16
Комотто
29
Де Сильвестри
29
Де Сильвестри
16
Комотто
11
Варгас
23
Болатти
23
Болатти
11
Варгас
14
Дзанетти
9
Кейррисон
9
Кейррисон
14
Дзанетти
29
Де Челье
6
Гроссо
6
Гроссо
29
Де Челье
7
Трезеге
19
Яквинта
19
Яквинта
7
Трезеге
Остались в запасе
Фиорентина
Ювентус
1
Влада Аврамов
ВР
14
Чезаре Натали
ЦЗ
33
Марко Донадель
ЦП
Главный тренер
Чезаре Пранделли
23
Карло Пинсольо
ВР
0
Фабио Каннаваро
ЦЗ
26
Зденек Грыгера
ПЗ
11
Хасан Салихамиджич
ПП
10
Алессандро Дель Пьеро
ЦФ
Главный тренер
Чиро Феррара
Остались в запасе
1
Влада Аврамов
ВР
14
Чезаре Натали
ЦЗ
33
Марко Донадель
ЦП
Остались в запасе
23
Карло Пинсольо
ВР
0
Фабио Каннаваро
ЦЗ
26
Зденек Грыгера
ПЗ
11
Хасан Салихамиджич
ПП
10
Алессандро Дель Пьеро
ЦФ
Главный тренер
Чезаре Пранделли
Главный тренер
Чиро Феррара
Статистика матча Фиорентина - Ювентус
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
3
Матчи команд
Фиорентина
Италия. Серия А, 12 тур
Монца
- : -
23.11.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 11 тур
Фиорентина
2 : 2
08.11.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 10 тур
Сассуоло
2 : 4
02.11.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 9 тур
Фиорентина
2 : 2
29.10.2026
Аталанта
Италия. Серия А, 8 тур
Интер
2 : 1
25.10.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 7 тур
Фиорентина
1 : 3
18.10.2026
Комо
Ювентус
Италия. Серия А, 12 тур
Ювентус
- : -
22.11.2026
Венеция
Италия. Серия А, 11 тур
Фиорентина
2 : 2
08.11.2026
Ювентус
Лига Европы, 4 тур
АЗ Алкмаар
1 : 2
05.11.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 10 тур
Ювентус
2 : 0
01.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 9 тур
Дженоа
2 : 0
28.10.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 8 тур
Лечче
0 : 2
25.10.2026
Ювентус
Информация о матче
Главный судья:
Антонио Дамато
(Барлетта)
Стадион:
Артемио Франки
Где смотреть матч:
"НТВ+ Онлайн" 19:55 (прямая); "Россия 2" 19:55 (прямая)
Новости команд
Все
Фиорентина
Ювентус
«Фиорентина» – «Ювентус»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Серия А Италия: шансы «Фиорентины» и «Ювентуса» на победу в матче 11 тура
7 ноября
Канчельскис пройдет стажировку в европейском клубе у экс-тренера «Спартака»
6 ноября
3
«АЗ Алкмаар» – «Ювентус»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 5 ноября 2026
5 ноября
Лига Европы: шансы «АЗ Алкмар» и «Ювентуса» на победу в матче 4 тура
4 ноября
«Фиорентина» – «Ювентус»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Серия А Италия: шансы «Фиорентины» и «Ювентуса» на победу в матче 11 тура
7 ноября
Канчельскис пройдет стажировку в европейском клубе у экс-тренера «Спартака»
6 ноября
3
«Сассуоло» – «Фиорентина»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 2 ноября 2026
2 ноября
Серия А Италия: шансы «Сассуоло» и «Фиорентины» на победу в матче 10 тура
1 ноября
«Фиорентина» – «Ювентус»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Серия А Италия: шансы «Фиорентины» и «Ювентуса» на победу в матче 11 тура
7 ноября
«АЗ Алкмаар» – «Ювентус»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 5 ноября 2026
5 ноября
Лига Европы: шансы «АЗ Алкмар» и «Ювентуса» на победу в матче 4 тура
4 ноября
Серия А. «Ювентус» победил «Наполи» – 2:0
2 ноября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+