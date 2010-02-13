Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Сампдория - Фиорентина
Сампдория - Фиорентина: обзор матча 13 февраля 2010
Сампдория
13.02.2010, суббота, 22:45
Италия. Серия А, 24 тур
2 : 0
Завершен
Фиорентина
16'
Ф. Семиоли
40'
Д. Паццини
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сампдория - Фиорентина
Желтая карточка
Р. Монтоливо
Желтая карточка
Фелипе
Желтая карточка
Х. Варгас
Замена
М. Падалино
️️️️
А. Поли
Замена
Ф. Тиссоне
️️️️
Н. Поцци
Замена
️️️️
М. Паскуаль
Замена
Д. Маннини
️️️️
С. Губерти
ГОЛ! 2:0!
Д. Паццини
Желтая карточка
П. Кролдруп
16'
Замена
М. Маркьонни
️️️️
М. Сантана
ГОЛ! 1:0!
Ф. Семиоли
16'
11'
Замена
Фелипе
️️️️
А. Гамберини
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сампдория
30
Марко Сторари
ВР
17
Стефано Луккини
ЦЗ
5
Даниэле Гастальделло
ЦЗ
3
Рето Циглер
ЦЗ
6
Лучано Дзаури
ПЗ
8
Стефано Губерти
ЛП
17
Анджело Паломбо
ЦП
15
Андреа Поли
ЦП
77
Франко Семиоли
ПП
9
Никола Поцци
ЦФ
11
Джампаоло Паццини
ЦФ
Фиорентина
1
Себастьян Фрей
ВР
21
Мануэль Паскуаль
ЛЗ
3
Пер Кролдруп
ЦЗ
5
Алессандро Гамберини
ЦЗ
16
Джанлука Комотто
ПЗ
11
Марио Сантана
ЛП
11
Хуан Варгас
ЛП
33
Марко Донадель
ЦП
18
Риккардо Монтоливо
ЦП
19
Альберто Джилардино
ЦФ
9
Стеван Йоветич
ЦФ
Главный тренер
Синиша Михайлович
Сампдория
0
Маттео Гуардальбен
ВР
29
Фабрицио Каччиаторе
ЦЗ
20
Пьетро Аккарди
ЦЗ
70
Даниеле Маннини
ЛП
12
Фернандо Тиссоне
ЦП
4
Марко Падалино
ПП
12
Стефан Щепович
ЦФ
Фиорентина
1
Влада Аврамов
ВР
27
Фелипе
ЦЗ
29
Лоренцо Де Сильвестри
ПЗ
23
Марио Болатти
ЦП
32
Марко Маркьонни
ПП
9
Кейррисон
ЦФ
4-4-2
30
Сторари
17
Луккини
5
Гастальделло
3
Циглер
6
Дзаури
8
Губерти
17
Паломбо
15
Поли
77
Семиоли
11
Паццини
9
Поцци
4-4-2
1
Фрей
16
Комотто
3
Кролдруп
5
Гамберини
21
Паскуаль
11
Сантана
33
Донадель
18
Монтоливо
11
Варгас
9
Йоветич
19
Джилардино
8
Губерти
70
Маннини
70
Маннини
8
Губерти
9
Поцци
12
Тиссоне
12
Тиссоне
9
Поцци
15
Поли
4
Падалино
4
Падалино
15
Поли
5
Гамберини
27
Фелипе
27
Фелипе
5
Гамберини
11
Сантана
32
Маркьонни
32
Маркьонни
11
Сантана
Остались в запасе
Сампдория
Фиорентина
0
Маттео Гуардальбен
ВР
29
Фабрицио Каччиаторе
ЦЗ
20
Пьетро Аккарди
ЦЗ
12
Стефан Щепович
ЦФ
1
Влада Аврамов
ВР
29
Лоренцо Де Сильвестри
ПЗ
23
Марио Болатти
ЦП
9
Кейррисон
ЦФ
Главный тренер
Синиша Михайлович
Остались в запасе
0
Маттео Гуардальбен
ВР
29
Фабрицио Каччиаторе
ЦЗ
20
Пьетро Аккарди
ЦЗ
12
Стефан Щепович
ЦФ
Остались в запасе
1
Влада Аврамов
ВР
29
Лоренцо Де Сильвестри
ПЗ
23
Марио Болатти
ЦП
9
Кейррисон
ЦФ
Главный тренер
Синиша Михайлович
Статистика матча Сампдория - Фиорентина
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
4
Матчи команд
Сампдория
Италия. Серия В, 12 тур
Сампдория
- : -
21.11.2026
Беневенто
Италия. Серия В, 11 тур
Каррарезе
0 : 1
08.11.2026
Сампдория
Италия. Серия В, 10 тур
Сампдория
2 : 0
31.10.2026
Виртус Энтелла
Италия. Серия В, 9 тур
Асколи
2 : 0
27.10.2026
Сампдория
Италия. Серия В, 8 тур
Зюйдтироль
1 : 1
24.10.2026
Сампдория
Италия. Серия В, 7 тур
Сампдория
1 : 2
18.10.2026
Ареццо
Фиорентина
Италия. Серия А, 12 тур
Монца
- : -
23.11.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 11 тур
Фиорентина
2 : 2
08.11.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 10 тур
Сассуоло
2 : 4
02.11.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 9 тур
Фиорентина
2 : 2
29.10.2026
Аталанта
Италия. Серия А, 8 тур
Интер
2 : 1
25.10.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 7 тур
Фиорентина
1 : 3
18.10.2026
Комо
Информация о матче
Главный судья:
Эмидио Морганти
(Асколи)
Стадион:
Луиджи Феррарис
Новости команд
Все
Сампдория
Фиорентина
«Фиорентина» – «Ювентус»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Серия А Италия: шансы «Фиорентины» и «Ювентуса» на победу в матче 11 тура
7 ноября
Канчельскис пройдет стажировку в европейском клубе у экс-тренера «Спартака»
6 ноября
3
«Сассуоло» – «Фиорентина»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 2 ноября 2026
2 ноября
Серия А Италия: шансы «Сассуоло» и «Фиорентины» на победу в матче 10 тура
1 ноября
Участник ЧМ-2026, которого «Ростов» больше 4 лет отправлял в аренды, нашел новый клуб
21 августа
Игрок «Ростова» перешел в клуб Серии B
2025.09.02 10:10
«Рубин» отдал в аренду воспитанника «Баварии», купленного за 2 миллиона
2025.08.01 18:50
«Сампдория» впервые в истории вылетела в третий итальянский дивизион
2025.05.14 00:12
Экс-защитник «Милана» закончил карьеру в 31 год
2025.04.19 09:00
«Фиорентина» – «Ювентус»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Серия А Италия: шансы «Фиорентины» и «Ювентуса» на победу в матче 11 тура
7 ноября
Канчельскис пройдет стажировку в европейском клубе у экс-тренера «Спартака»
6 ноября
3
«Сассуоло» – «Фиорентина»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 2 ноября 2026
2 ноября
Серия А Италия: шансы «Сассуоло» и «Фиорентины» на победу в матче 10 тура
1 ноября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+