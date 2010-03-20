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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Фиорентина - Дженоа
Фиорентина - Дженоа: обзор матча 20 марта 2010
Фиорентина
20.03.2010, суббота, 20:00
Италия. Серия А, 29 тур
3 : 0
Завершен
Дженоа
4'
М. Сантана
73'
А. Джилардино (П)
86'
Х. Бабакар
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Фиорентина - Дженоа
ГОЛ! 3:0!
Х. Бабакар
Замена
Х. Бабакар
️️️️
А. Джилардино
Замена
Н. Томович
️️️️
Р. Палладино
ГОЛ с пенальти! 2:0!
А. Джилардино
Желтая карточка
М. Паскуаль
Желтая карточка
С. Папастатопулос
Желтая карточка
И. Юрич
Замена
Л. Де Сильвестри
️️️️
М. Сантана
Замена
Д. Суасо
️️️️
Д. Место
Желтая карточка
М. Сантана
Замена
И. Юрич
️️️️
О. Миланетто
Замена
М. Донадель
️️️️
К. Дзанетти
ГОЛ! 1:0!
М. Сантана
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Фиорентина
1
Себастьян Фрей
ВР
21
Мануэль Паскуаль
ЛЗ
3
Пер Кролдруп
ЦЗ
14
Чезаре Натали
ЦЗ
18
Массимо Гобби
ЦЗ
16
Джанлука Комотто
ПЗ
11
Марио Сантана
ЛП
18
Риккардо Монтоливо
ЦП
14
Кристиано Дзанетти
ЦП
19
Альберто Джилардино
ЦФ
9
Стеван Йоветич
ЦФ
Главный тренер
Синиша Михайлович
Дженоа
32
Марко Амелия
ВР
16
Сальваторе Боккетти
ЦЗ
4
Доменико Кришито
ЦЗ
19
Сократис Папастатопулос
ЦЗ
24
Эмилиано Моретти
ЦЗ
27
Джандоменико Место
ПЗ
0
Альберто Сапатер
ЦП
0
Омар Миланетто
ЦП
10
Джузеппе Скулли
ЦФ
8
Родриго Паласио
ЦФ
17
Раффаэле Палладино
ЦФ
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
Фиорентина
1
Влада Аврамов
ВР
29
Лоренцо Де Сильвестри
ПЗ
23
Марио Болатти
ЦП
33
Марко Донадель
ЦП
9
Кейррисон
ЦФ
15
Хума Бабакар
ЦФ
Дженоа
73
Алессио Скарпи
ВР
88
Иван Фатич
ЦЗ
4
Ненад Томович
ЦЗ
28
Иван Юрич
ЦП
13
Хуссин Харджа
ЦП
27
Деян Лазаревич
ЦФ
9
Давид Суасо
ЦФ
3-2-3-2
1
Фрей
3
Кролдруп
14
Натали
18
Гобби
21
Паскуаль
16
Комотто
11
Сантана
14
Дзанетти
18
Монтоливо
9
Йоветич
19
Джилардино
3-2-2-3
32
Амелия
4
Кришито
19
Папастатопулос
24
Моретти
27
Место
16
Боккетти
0
Сапатер
0
Миланетто
17
Палладино
8
Паласио
10
Скулли
11
Сантана
29
Де Сильвестри
29
Де Сильвестри
11
Сантана
14
Дзанетти
33
Донадель
33
Донадель
14
Дзанетти
19
Джилардино
15
Бабакар
15
Бабакар
19
Джилардино
17
Палладино
4
Томович
4
Томович
17
Палладино
0
Миланетто
28
Юрич
28
Юрич
0
Миланетто
27
Место
9
Суасо
9
Суасо
27
Место
Остались в запасе
Фиорентина
Дженоа
1
Влада Аврамов
ВР
23
Марио Болатти
ЦП
9
Кейррисон
ЦФ
Главный тренер
Синиша Михайлович
27
Деян Лазаревич
ЦФ
88
Иван Фатич
ЦЗ
73
Алессио Скарпи
ВР
13
Хуссин Харджа
ЦП
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
Остались в запасе
1
Влада Аврамов
ВР
23
Марио Болатти
ЦП
9
Кейррисон
ЦФ
Остались в запасе
27
Деян Лазаревич
ЦФ
88
Иван Фатич
ЦЗ
73
Алессио Скарпи
ВР
13
Хуссин Харджа
ЦП
Главный тренер
Синиша Михайлович
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
Статистика матча Фиорентина - Дженоа
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Фиорентина
Италия. Серия А, 12 тур
Монца
- : -
23.11.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 11 тур
Фиорентина
2 : 2
08.11.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 10 тур
Сассуоло
2 : 4
02.11.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 9 тур
Фиорентина
2 : 2
29.10.2026
Аталанта
Италия. Серия А, 8 тур
Интер
2 : 1
25.10.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 7 тур
Фиорентина
1 : 3
18.10.2026
Комо
Дженоа
Италия. Серия А, 12 тур
Сассуоло
- : -
22.11.2026
Дженоа
Италия. Серия А, 11 тур
Дженоа
1 : 2
08.11.2026
Милан
Италия. Серия А, 10 тур
Лечче
1 : 2
01.11.2026
Дженоа
Италия. Серия А, 9 тур
Дженоа
2 : 0
28.10.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 8 тур
Дженоа
1 : 0
25.10.2026
Венеция
Италия. Серия А, 7 тур
Рома
2 : 0
17.10.2026
Дженоа
Информация о матче
Главный судья:
Кармине Руссо
(Нола)
Стадион:
Артемио Франки
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