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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Бари - Фиорентина
Бари - Фиорентина: обзор матча 16 мая 2010
Бари
16.05.2010, воскресенье, 17:00
Италия. Серия А, 38 тур
2 : 0
Завершен
Фиорентина
36'
К. Стеллини
90'
Э. Ривас
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Бари - Фиорентина
Красная карточка
А. Гамберини
Замена
П. Камата
️️️️
Х. Игнасио Кастильо
ГОЛ! 2:0!
Э. Ривас
Замена
Э. Ривас
️️️️
П. Баррето
Желтая карточка
А. Паризи
Желтая карточка
Р. Монтоливо
Замена
М. Донати
️️️️
С. Альмирон
Желтая карточка
Фелипе
ГОЛ! 1:0!
К. Стеллини
Желтая карточка
М. Донадель
Замена
А. Гамберини
️️️️
М. Гобби
Желтая карточка
Л. Бонуччи
16'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бари
1
Жан-Франсуа Жилле
ВР
21
Алессандро Паризи
ЛЗ
32
Сальваторе Масиелло
ЛЗ
5
Андреа Масиелло
ЦЗ
0
Кристиан Стеллини
ЦЗ
19
Леонардо Бонуччи
ЦЗ
4
Серхио Альмирон
ЦП
14
Алессандро Гацци
ЦП
27
Эдгар Альварес
ПП
9
Хосе Игнасио Кастильо
ЦФ
10
Пауло Баррето
ЦФ
Главный тренер
Джампьеро Вентура
Фиорентина
1
Влада Аврамов
ВР
27
Фелипе
ЦЗ
14
Чезаре Натали
ЦЗ
18
Массимо Гобби
ЦЗ
29
Лоренцо Де Сильвестри
ПЗ
18
Риккардо Монтоливо
ЦП
23
Марио Болатти
ЦП
33
Марко Донадель
ЦП
32
Марко Маркьонни
ПП
9
Стеван Йоветич
ЦФ
Главный тренер
Синиша Михайлович
Бари
93
Даниэле Паделли
ВР
27
Эмануэль Ривас
ЛП
10
Педро Камата
ЦП
5
Массимо Донати
ЦП
78
Владимир Коман
ЦП
Фиорентина
1
Себастьян Фрей
ВР
48
Федерико Мази
ЦЗ
5
Алессандро Гамберини
ЦЗ
45
Федерико Карраро
ЦП
18
Франческо Ди Таччио
ЦП
9
Кейррисон
ЦФ
3-2-3-2
1
Жилле
5
Масиелло
0
Стеллини
19
Бонуччи
32
Масиелло
21
Паризи
4
Альмирон
14
Гацци
27
Альварес
10
Баррето
9
Кастильо
4-4-1
1
Аврамов
29
Де Сильвестри
14
Натали
18
Гобби
27
Фелипе
32
Маркьонни
23
Болатти
33
Донадель
18
Монтоливо
9
Йоветич
9
Кастильо
10
Камата
10
Камата
9
Кастильо
10
Баррето
27
Ривас
27
Ривас
10
Баррето
4
Альмирон
5
Донати
5
Донати
4
Альмирон
45
Карраро
45
Карраро
18
Гобби
5
Гамберини
5
Гамберини
18
Гобби
Остались в запасе
Бари
Фиорентина
93
Даниэле Паделли
ВР
78
Владимир Коман
ЦП
Главный тренер
Джампьеро Вентура
48
Федерико Мази
ЦЗ
18
Франческо Ди Таччио
ЦП
1
Себастьян Фрей
ВР
9
Кейррисон
ЦФ
Главный тренер
Синиша Михайлович
Остались в запасе
93
Даниэле Паделли
ВР
78
Владимир Коман
ЦП
Остались в запасе
48
Федерико Мази
ЦЗ
18
Франческо Ди Таччио
ЦП
1
Себастьян Фрей
ВР
9
Кейррисон
ЦФ
Главный тренер
Джампьеро Вентура
Главный тренер
Синиша Михайлович
Статистика матча Бари - Фиорентина
2
1
3
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Бари
Италия. Серия В, Финал
Зюйдтироль
0 : 0
22.05.2026
Бари
Италия. Серия В, Переходные матчи
Бари
0 : 0
15.05.2026
Зюйдтироль
Италия. Серия В, 38 тур
Катанцаро
2 : 3
08.05.2026
Бари
Италия. Серия В, 37 тур
Бари
2 : 0
01.05.2026
Виртус Энтелла
Италия. Серия В, 36 тур
Авеллино
2 : 0
24.04.2026
Бари
Фиорентина
Италия. Серия А, 12 тур
Монца
- : -
23.11.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 11 тур
Фиорентина
2 : 2
08.11.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 10 тур
Сассуоло
2 : 4
02.11.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 9 тур
Фиорентина
2 : 2
29.10.2026
Аталанта
Италия. Серия А, 8 тур
Интер
2 : 1
25.10.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 7 тур
Фиорентина
1 : 3
18.10.2026
Комо
Информация о матче
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