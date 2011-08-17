Санел Яхич - статистика
#4 | Защитник
|Имя
|Санел
|Фамилия
|Яхич
|Команда
|Левадиакос
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|10 декабря 1981 (41 год)
|Рост
|185
|Вес
|80
Стоимость:
€ 250
тыс
|Имя
|Санел
|Фамилия
|Яхич
|Команда
|Левадиакос
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|10 декабря 1981 (41 год)
|Рост
|185
|Вес
|80
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|АПОЭЛ
|8
|0
|0
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|06.12.2011
|1' -90'
|АПОЭЛ (Никосия)
|0:2
|Шахтер (Донецк)
|23.11.2011
|69' -90'
|Зенит (Санкт-Петербург)
|0:0
|АПОЭЛ (Никосия)
|01.11.2011
|77' -90'
|АПОЭЛ (Никосия)
|2:1
|Порту (Порту)
|19.10.2011
|72' -90'
|Порту (Порту)
|1:1
|АПОЭЛ (Никосия)
|28.09.2011
|1' -58'
|Шахтер (Донецк)
|1:1
|АПОЭЛ (Никосия)
|13.09.2011
|66' -90'
|АПОЭЛ (Никосия)
|2:1
|Зенит (Санкт-Петербург)
|80'
|23.08.2011
|90' -90'
|АПОЭЛ (Никосия)
|3:1
|Висла (Краков)
|17.08.2011
|80' -90'
|Висла (Краков)
|1:0
|АПОЭЛ (Никосия)