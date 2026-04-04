Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
ЧМ-2026
РПЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ
ЧМ-2026
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Бразилия
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Вторая Лига Б группа 1
Команды
Нефтяник
Абдулла Зилпукаров
Статистика
Абдулла Зилпукаров - статистика
Нефтяник
6 мая 1984 (42)
#2 | Защитник
186 см
Россия | Азербайджан
Статистика
Матчи за последние 30 дней
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 14 тур
Шахтер Донецк РФ
3 : 0
27.06.2026
Нефтяник
1' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 13 тур
Нефтяник
2 : 1
20.06.2026
Рубин Я
80' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 12 тур
Кызылташ
1 : 2
13.06.2026
Нефтяник
88' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 11 тур
Нефтяник
1 : 3
06.06.2026
Ростов-2
Был в запасе
Статистика по турнирам
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1 2026
Команда
И
Г
П
Ж
К
Нефтяник
6
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 14 тур
Шахтер Донецк РФ
3 : 0
27.06.2026
Нефтяник
1' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 13 тур
Нефтяник
2 : 1
20.06.2026
Рубин Я
80' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 12 тур
Кызылташ
1 : 2
13.06.2026
Нефтяник
88' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 11 тур
Нефтяник
1 : 3
06.06.2026
Ростов-2
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 10 тур
Заря Луганск РФ
3 : 0
30.05.2026
Нефтяник
88' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 8 тур
Нефтяник
3 : 0
16.05.2026
Динамо-2 Мх
61' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 7 тур
Астрахань
3 : 1
08.05.2026
Нефтяник
47' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 6 тур
Спартак-Нальчик
4 : 0
02.05.2026
Нефтяник
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 5 тур
Нефтяник
1 : 0
25.04.2026
Ангушт
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 5 тур
Нефтяник
1 : 0
25.04.2026
Ангушт
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 5 тур
Нефтяник
1 : 0
25.04.2026
Ангушт
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 5 тур
Нефтяник
1 : 0
25.04.2026
Ангушт
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 5 тур
Нефтяник
1 : 0
25.04.2026
Ангушт
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 5 тур
Нефтяник
1 : 0
25.04.2026
Ангушт
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 5 тур
Нефтяник
1 : 0
25.04.2026
Ангушт
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 5 тур
Нефтяник
1 : 0
25.04.2026
Ангушт
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 5 тур
Нефтяник
1 : 0
25.04.2026
Ангушт
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 5 тур
Нефтяник
1 : 0
25.04.2026
Ангушт
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 5 тур
Нефтяник
1 : 0
25.04.2026
Ангушт
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 5 тур
Нефтяник
1 : 0
25.04.2026
Ангушт
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 5 тур
Нефтяник
1 : 0
25.04.2026
Ангушт
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 5 тур
Нефтяник
1 : 0
25.04.2026
Ангушт
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 5 тур
Нефтяник
1 : 0
25.04.2026
Ангушт
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 5 тур
Нефтяник
1 : 0
25.04.2026
Ангушт
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 5 тур
Нефтяник
1 : 0
25.04.2026
Ангушт
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 5 тур
Нефтяник
1 : 0
25.04.2026
Ангушт
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 5 тур
Нефтяник
1 : 0
25.04.2026
Ангушт
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 5 тур
Нефтяник
1 : 0
25.04.2026
Ангушт
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 5 тур
Нефтяник
1 : 0
25.04.2026
Ангушт
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 5 тур
Нефтяник
1 : 0
25.04.2026
Ангушт
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 5 тур
Нефтяник
1 : 0
25.04.2026
Ангушт
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 5 тур
Нефтяник
1 : 0
25.04.2026
Ангушт
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 5 тур
Нефтяник
1 : 0
25.04.2026
Ангушт
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 5 тур
Нефтяник
1 : 0
25.04.2026
Ангушт
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 5 тур
Нефтяник
1 : 0
25.04.2026
Ангушт
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 5 тур
Нефтяник
1 : 0
25.04.2026
Ангушт
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 5 тур
Нефтяник
1 : 0
25.04.2026
Ангушт
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 5 тур
Нефтяник
1 : 0
25.04.2026
Ангушт
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 5 тур
Нефтяник
1 : 0
25.04.2026
Ангушт
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 5 тур
Нефтяник
1 : 0
25.04.2026
Ангушт
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 5 тур
Нефтяник
1 : 0
25.04.2026
Ангушт
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 5 тур
Нефтяник
1 : 0
25.04.2026
Ангушт
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 5 тур
Нефтяник
1 : 0
25.04.2026
Ангушт
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 5 тур
Нефтяник
1 : 0
25.04.2026
Ангушт
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 5 тур
Нефтяник
1 : 0
25.04.2026
Ангушт
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 5 тур
Нефтяник
1 : 0
25.04.2026
Ангушт
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 5 тур
Нефтяник
1 : 0
25.04.2026
Ангушт
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 5 тур
Нефтяник
1 : 0
25.04.2026
Ангушт
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 5 тур
Нефтяник
1 : 0
25.04.2026
Ангушт
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 5 тур
Нефтяник
1 : 0
25.04.2026
Ангушт
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 5 тур
Нефтяник
1 : 0
25.04.2026
Ангушт
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 5 тур
Нефтяник
1 : 0
25.04.2026
Ангушт
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 5 тур
Нефтяник
1 : 0
25.04.2026
Ангушт
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 5 тур
Нефтяник
1 : 0
25.04.2026
Ангушт
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 5 тур
Нефтяник
1 : 0
25.04.2026
Ангушт
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 5 тур
Нефтяник
1 : 0
25.04.2026
Ангушт
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 5 тур
Нефтяник
1 : 0
25.04.2026
Ангушт
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 5 тур
Нефтяник
1 : 0
25.04.2026
Ангушт
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 5 тур
Нефтяник
1 : 0
25.04.2026
Ангушт
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 5 тур
Нефтяник
1 : 0
25.04.2026
Ангушт
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 5 тур
Нефтяник
1 : 0
25.04.2026
Ангушт
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 5 тур
Нефтяник
1 : 0
25.04.2026
Ангушт
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 5 тур
Нефтяник
1 : 0
25.04.2026
Ангушт
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 5 тур
Нефтяник
1 : 0
25.04.2026
Ангушт
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 5 тур
Нефтяник
1 : 0
25.04.2026
Ангушт
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 5 тур
Нефтяник
1 : 0
25.04.2026
Ангушт
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 5 тур
Нефтяник
1 : 0
25.04.2026
Ангушт
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 5 тур
Нефтяник
1 : 0
25.04.2026
Ангушт
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 5 тур
Нефтяник
1 : 0
25.04.2026
Ангушт
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 5 тур
Нефтяник
1 : 0
25.04.2026
Ангушт
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 5 тур
Нефтяник
1 : 0
25.04.2026
Ангушт
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 5 тур
Нефтяник
1 : 0
25.04.2026
Ангушт
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 5 тур
Нефтяник
1 : 0
25.04.2026
Ангушт
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 5 тур
Нефтяник
1 : 0
25.04.2026
Ангушт
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 5 тур
Нефтяник
1 : 0
25.04.2026
Ангушт
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 5 тур
Нефтяник
1 : 0
25.04.2026
Ангушт
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 5 тур
Нефтяник
1 : 0
25.04.2026
Ангушт
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 5 тур
Нефтяник
1 : 0
25.04.2026
Ангушт
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 5 тур
Нефтяник
1 : 0
25.04.2026
Ангушт
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 5 тур
Нефтяник
1 : 0
25.04.2026
Ангушт
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 5 тур
Нефтяник
1 : 0
25.04.2026
Ангушт
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 5 тур
Нефтяник
1 : 0
25.04.2026
Ангушт
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 5 тур
Нефтяник
1 : 0
25.04.2026
Ангушт
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 5 тур
Нефтяник
1 : 0
25.04.2026
Ангушт
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 5 тур
Нефтяник
1 : 0
25.04.2026
Ангушт
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 5 тур
Нефтяник
1 : 0
25.04.2026
Ангушт
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 5 тур
Нефтяник
1 : 0
25.04.2026
Ангушт
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 5 тур
Нефтяник
1 : 0
25.04.2026
Ангушт
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 5 тур
Нефтяник
1 : 0
25.04.2026
Ангушт
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 5 тур
Нефтяник
1 : 0
25.04.2026
Ангушт
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 5 тур
Нефтяник
1 : 0
25.04.2026
Ангушт
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 5 тур
Нефтяник
1 : 0
25.04.2026
Ангушт
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 5 тур
Нефтяник
1 : 0
25.04.2026
Ангушт
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 5 тур
Нефтяник
1 : 0
25.04.2026
Ангушт
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 5 тур
Нефтяник
1 : 0
25.04.2026
Ангушт
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 5 тур
Нефтяник
1 : 0
25.04.2026
Ангушт
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 5 тур
Нефтяник
1 : 0
25.04.2026
Ангушт
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 5 тур
Нефтяник
1 : 0
25.04.2026
Ангушт
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 5 тур
Нефтяник
1 : 0
25.04.2026
Ангушт
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 5 тур
Нефтяник
1 : 0
25.04.2026
Ангушт
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 5 тур
Нефтяник
1 : 0
25.04.2026
Ангушт
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 5 тур
Нефтяник
1 : 0
25.04.2026
Ангушт
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 5 тур
Нефтяник
1 : 0
25.04.2026
Ангушт
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 5 тур
Нефтяник
1 : 0
25.04.2026
Ангушт
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 3 тур
Нефтяник
0 : 3
11.04.2026
Севастополь
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 2 тур
Нарт
5 : 0
04.04.2026
Нефтяник
Был в запасе
Главные новости
«Ну как это?»: Орлов уличил Глушенкова в снобизме
18:04
2
Кроос вынес вердикт сборной Германии
17:50
1
Тренер «Зенита» заявил, что Вендел не опоздал на летний сбор
17:23
10
Мостовой выявил нефутбольного человека в 1/16 ЧМ-2026
16:52
1
«Манчестер Сити» купил полузащитника за 135 миллионов
16:22
Тренер РПЛ назвал Генича «конченым»
15:49
16
Фото
«Волгарь» продлил контракт с голеадором сборной России
15:25
1
Абаскаль предложил Умярову свой дом, если игрок перейдет в «Севилью»
14:58
7
Приоритет Дзюбы – закончить карьеру в «Спартаке»
14:41
11
Раскрыты финансовые аппетиты Дзюбы в новом клубе
14:19
4
Все новости
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Читайте нас:
18+
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
18+
Читайте нас: