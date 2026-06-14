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Цюрих
Ливано Комененсия
Статистика
€ 500 тыс
Ливано Комененсия - статистика
Цюрих
3 февраля 2004 (22), Бреда
#3 | Защитник
185 см
Кюрасао | Нидерланды
Статистика
Матчи за последние 30 дней
Чемпионат мира, 1 тур
Германия
7 : 1
14.06.2026
Кюрасао
1' - 90'
21'
Товарищеские матчи. Сборные,
Шотландия
4 : 1
30.05.2026
Кюрасао
1' - 61'
Статистика по турнирам
Товарищеские матчи. Сборные 2026
Золотой кубок КОНКАКАФ 2025
Швейцария. Суперлига 2025/2026
Отборочные матчи к ЧМ. КОНКАКАФ 2024/2025
Команда
И
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П
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Кюрасао
1
1
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Товарищеские матчи. Сборные,
Шотландия
4 : 1
30.05.2026
Кюрасао
1' - 61'
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