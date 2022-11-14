Бакари Сако - статистика
#26 | Полузащитник
|Имя
|Бакари
|Фамилия
|Сако
|Команда
|Сент-Этьен
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|26 апреля 1988 (34 года)
|Рост
|180
|Вес
|74
Стоимость:
€ 200
тыс
|Имя
|Бакари
|Фамилия
|Сако
|Команда
|Сент-Этьен
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|26 апреля 1988 (34 года)
|Рост
|180
|Вес
|74
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|26.02.2023
|1' - 74'
|Левадиакос
|0:0
|Панетоликос
|Греция. Суперлига, 24 тур
|10'
|20.02.2023
|80' - 90'
|Атромитос
|1:0
|Левадиакос
|Греция. Суперлига, 23 тур
|13.02.2023
|1' - 90'
|АЕК
|3:0
|Левадиакос
|Греция. Суперлига, 22 тур
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Левадиакос
|5
|0
|0
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|26.02.2023
|1' -74'
|Левадиакос (Левадия)
|0:0
|Панетоликос (Агринио)
|10'
|20.02.2023
|80' -90'
|Атромитос (Перистери)
|1:0
|Левадиакос (Левадия)
|13.02.2023
|1' -90'
|АЕК (Афины)
|3:0
|Левадиакос (Левадия)
|06.02.2023
|Был в запасе
|Левадиакос (Левадия)
|0:3
|Волос (Волос)
|30.01.2023
|Был в запасе
|ПАОК (Салоники)
|3:2
|Левадиакос (Левадия)
|22.01.2023
|90' -90'
|Левадиакос (Левадия)
|0:0
|ПАС Ламия (Ламия)
|14.11.2022
|86' -90'
|ОФИ (Ираклион)
|2:1
|Левадиакос (Левадия)