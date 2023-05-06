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Бакари Сако
Статистика
Бакари Сако - статистика
Завершил карьеру
26 апреля 1988 (38)
#20 | Полузащитник
180 см | 74 кг
Мали | Франция
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Статистика по турнирам
Греция. Суперлига 2022/2023
Франция. Лига 1 2021/2022
Англия. Кубок 2018/2019
Англия. Премьер-лига 2018/2019
Англия. Чемпионшип 2018/2019
Англия. Кубок 2017/2018
Англия. Кубок Лиги 2017/2018
Англия. Премьер-лига 2017/2018
Кубок африканских наций 2017
Англия. Премьер-лига 2016/2017
Англия. Кубок 2015/2016
Англия. Премьер-лига 2015/2016
Кубок Африканских Наций 2015
Франция. Лига 1 2011/2012
Франция. Лига 1 2010/2011
Франция. Лига 1 2009/2010
Команда
И
Г
П
Ж
К
Левадиакос
9
0
1
1
0
Матчи игрока в этом турнире
Греция. Суперлига, 6 тур
ПАС Ламия
1 : 1
06.05.2023
Левадиакос
46' - 83'
Греция. Суперлига, 5 тур
Панетоликос
2 : 2
29.04.2023
Левадиакос
89' - 90'
Греция. Суперлига, 4 тур
Левадиакос
2 : 2
22.04.2023
Ионикос
Был в запасе
Греция. Суперлига, 3 тур
Астерас
0 : 1
08.04.2023
Левадиакос
88' - 90'
Греция. Суперлига, 2 тур
Левадиакос
1 : 1
01.04.2023
Атромитос
61' - 90'
74'
Греция. Суперлига, 24 тур
Левадиакос
0 : 0
26.02.2023
Панетоликос
1' - 74'
10'
Греция. Суперлига, 23 тур
Атромитос
1 : 0
20.02.2023
Левадиакос
80' - 90'
Греция. Суперлига, 22 тур
АЕК
3 : 0
13.02.2023
Левадиакос
1' - 90'
Греция. Суперлига, 21 тур
Левадиакос
0 : 3
06.02.2023
Волос
Был в запасе
Греция. Суперлига, 20 тур
ПАОК
3 : 2
30.01.2023
Левадиакос
Был в запасе
Греция. Суперлига, 19 тур
Левадиакос
0 : 0
22.01.2023
ПАС Ламия
90' - 90'
Греция. Суперлига, 13 тур
ОФИ
2 : 1
14.11.2022
Левадиакос
86' - 90'
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