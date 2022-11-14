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    Бакари Сако - статистика

    #26 | Полузащитник
    Имя Бакари
    Фамилия Сако
    Команда Сент-Этьен
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 26 апреля 1988 (34 года)
    Рост 180
    Вес 74
    Стоимость:
    € 200
    тыс
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    26.02.2023 1' - 74' Левадиакос 0:0 Панетоликос Греция. Суперлига, 24 тур
    10'
    20.02.2023 80' - 90' Атромитос 1:0 Левадиакос Греция. Суперлига, 23 тур
    13.02.2023 1' - 90' АЕК 3:0 Левадиакос Греция. Суперлига, 22 тур
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