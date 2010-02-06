Милош Марич - статистика
#10 | Полузащитник
|Имя
|Милош
|Фамилия
|Марич
|Команда
|Ваасланд-Беверен
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|5 марта 1982 (41 год)
|Рост
|176
|Вес
|71
Стоимость:
€ 250
тыс
|Имя
|Милош
|Фамилия
|Марич
|Команда
|Ваасланд-Беверен
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|5 марта 1982 (41 год)
|Рост
|176
|Вес
|71
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Бохум
|13
|0
|0
|0
|1
|Дата
|Минуты
|Матч
|08.05.2010
|1' -90'
|Бохум (Бохум)
|0:3
|Ганновер-96 (Ганновер)
|01.05.2010
|1' -90'
|Бавария (Мюнхен)
|3:1
|Бохум (Бохум)
|23.04.2010
|1' -90'
|Бохум (Бохум)
|0:2
|Штутгарт (Штутгарт)
|16.04.2010
|1' -90'
|Кельн (Кельн)
|3:1
|Бохум (Бохум)
|11.04.2010
|1' -90'
|Бохум (Бохум)
|1:2
|Гамбург (Гамбург)
|13.03.2010
|1' -33'
|Бохум (Бохум)
|1:4
|Боруссия (Дортмунд)
|33'
|06.03.2010
|1' -90'
|Вольфсбург (Вольфсбург)
|4:1
|Бохум (Бохум)
|27.02.2010
|1' -90'
|Бохум (Бохум)
|0:0
|Нюрнберг (Нюрнберг)
|13.02.2010
|1' -90'
|Бохум (Бохум)
|2:1
|Хоффенхайм (Зинсхайм)
|06.02.2010
|1' -90'
|Бохум (Бохум)
|1:1
|Байер (Леверкузен)
|30.01.2010
|1' -90'
|Герта (Берлин)
|0:0
|Бохум (Бохум)
|23.01.2010
|1' -90'
|Бохум (Бохум)
|2:2
|Шальке-04 (Гельзенкирхен)
|16.01.2010
|1' -90'
|Боруссия (Менхенгладбах)
|1:2
|Бохум (Бохум)