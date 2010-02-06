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    Милош Марич - статистика

    #10 | Полузащитник
    Имя Милош
    Фамилия Марич
    Команда Ваасланд-Беверен
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 5 марта 1982 (41 год)
    Рост 176
    Вес 71
    Стоимость:
    € 250
    тыс
    Статистика по турнирам
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