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    Георге Букур - статьи

    #11 | Нападающий
    Имя Георге
    Фамилия Букур
    Состав Без клуба
    Родной город Бухарест
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 8 апреля 1980 (42 года)
    Рост 171
    Вес 66
    Стоимость:
    € 200
    тыс
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