Андреас Ульмер - статистика
#17 | Защитник
|Имя
|Андреас
|Фамилия
|Ульмер
|Команда
|Зальцбург
|Состав
|Основной
|Родной город
|Линц
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|30 октября 1985 (37 лет)
|Рост
|175
|Вес
|71
Стоимость:
€ 600
тыс
|Имя
|Андреас
|Фамилия
|Ульмер
|Команда
|Зальцбург
|Состав
|Основной
|Родной город
|Линц
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|30 октября 1985 (37 лет)
|Рост
|175
|Вес
|71
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|05.03.2023
|1' - 90'
|Рапид
|2:4
|Зальцбург
|Австрия. Бундеслига, 20 тур
|4'
|26.02.2023
|1' - 90'
|Зальцбург
|2:0
|Рид
|Австрия. Бундеслига, 19 тур
|23.02.2023
|1' - 90'
|Рома
|2:0
|Зальцбург
|Лига Европы, 1/16 финала, ответный матч
|19.02.2023
|1' - 64'
|Тироль
|1:3
|Зальцбург
|Австрия. Бундеслига, 18 тур
|58'
|16.02.2023
|1' - 90'
|Зальцбург
|1:0
|Рома
|Лига Европы, 1/16 финала, первый матч
|11.02.2023
|1' - 81'
|Зальцбург
|4:0
|Аустрия Л
|Австрия. Бундеслига, 17 тур
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Зальцбург
|14
|0
|3
|2
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|05.03.2023
|1' -90'
|Рапид (Вена)
|2:4
|Зальцбург (Зальцбург)
|4'
|26.02.2023
|1' -90'
|Зальцбург (Зальцбург)
|2:0
|Рид (Рид)
|19.02.2023
|1' -64'
|Тироль (Ваттенс)
|1:3
|Зальцбург (Зальцбург)
|58'
|11.02.2023
|1' -81'
|Зальцбург (Зальцбург)
|4:0
|Аустрия Л (Лустенау)
|29.10.2022
|46' -90'
|Зальцбург (Зальцбург)
|1:0
|Хартберг (Хартберг)
|01.10.2022
|62' -90'
|Зальцбург (Зальцбург)
|1:1
|ЛАСК (Линц)
|18.09.2022
|1' -80'
|Зальцбург (Зальцбург)
|1:1
|Рапид (Вена)
|10.09.2022
|1' -90'
|Рид (Рид)
|0:3
|Зальцбург (Зальцбург)
|03.09.2022
|1' -90'
|Зальцбург (Зальцбург)
|2:0
|Тироль (Ваттенс)
|48'
|27.08.2022
|1' -90'
|Аустрия Л (Лустенау)
|0:6
|Зальцбург (Зальцбург)
|20.08.2022
|46' -90'
|Зальцбург (Зальцбург)
|2:0
|Аустрия К (Клагенфурт)
|67'
|14.08.2022
|Был в запасе
|Зальцбург (Зальцбург)
|2:1
|Вольфсберг (Вольфсберг)
|06.08.2022
|87' -90'
|Хартберг (Хартберг)
|0:2
|Зальцбург (Зальцбург)
|30.07.2022
|46' -90'
|Штурм (Грац)
|2:1
|Зальцбург (Зальцбург)
|87'
|22.07.2022
|85' -90'
|Зальцбург (Зальцбург)
|3:0
|Аустрия (Вена)