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Расписание матчей
Австрия. Бундеслига
Зальцбург - ЛАСК
Зальцбург - ЛАСК: обзор матча 21 октября 2023
Зальцбург
21.10.2023, суббота, 18:00
Австрия. Бундеслига, 11 тур
0 : 1
Завершен
ЛАСК
35'
Р. Жуль
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Зальцбург - ЛАСК
87'
Замена
С. Ба
️️️️
Ф. Стойкович
82'
Желтая карточка
П. Михорль
77'
Замена
П. Михорль
️️️️
С. Хорват
Замена
Д. Нене
️️️️
К. Конате
76'
69'
Замена
Т. Гойгингер
️️️️
М. Усор
69'
Замена
Э. Гавел
️️️️
М. Любичич
Замена
М. Кьергор
️️️️
О. Глух
57'
Замена
П. Ратков
️️️️
Р. Шимич
57'
Замена
Л. Сучич
️️️️
А. Форсон
46'
Замена
А. Ульмер
️️️️
А. Терзич
45'
35'
ГОЛ! 0:1!
Р. Жуль
Пас отдал
М. Любичич
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Зальцбург
30
Александер Шлагер
ВР
37
Амар Дедич
ЛЗ
3
Алекса Терзич
ЛЗ
6
Самсон Байду
ЦЗ
28
Умар Соле
ЦЗ
29
Люка Гурна
ОП
24
Николас Капалдо
ЦП
17
Аманква Форсон
АП
10
Оскар Глух
АП
9
Роко Шимич
ЦФ
19
Карим Конате
ЦФ
ЛАСК
26
Тобиас Лаваль
ВР
2
Джордж Белло
ЛЗ
16
Андрес Андраде
ЦЗ
40
Максим Таловеров
ЦЗ
30
Филип Стойкович
ЦЗ
4
Филипп Цирайс
ЦЗ
77
Иван Любич
ОП
30
Саша Хорват
АП
8
Мозес Усор
ПВ
27
Марин Любичич
ЦФ
32
Роберт Жуль
ЦФ
Главный тренер
Доминик Талхаммер
Зальцбург
58
Нико Мантль
ВР
17
Андреас Ульмер
ЛЗ
24
Лука Сучич
ЦП
14
Мауриц Кьергор
АП
70
Дижон Камери
АП
45
Доржель Нене
ЦФ
10
Петар Ратков
ЦФ
ЛАСК
1
Лукас Юнгвирт
ВР
25
Санусси Ба
ЛЗ
23
Ибрахим Мустафа
ЛВ
34
Петер Михорль
ЦП
36
Томас Гойгингер
ЦФ
17
Элиас Гавел
ЦФ
18
Хусейн Балич
ЦФ
4-1-1-2-2
30
Шлагер
3
Терзич
6
Байду
28
Соле
37
Дедич
29
Гурна
24
Капалдо
10
Глух
17
Форсон
19
Конате
9
Шимич
3-3-2-2
26
Лаваль
40
Таловеров
30
Стойкович
4
Цирайс
16
Андраде
77
Любич
2
Белло
8
Усор
30
Хорват
32
Жуль
27
Любичич
3
Терзич
17
Ульмер
17
Ульмер
3
Терзич
17
Форсон
24
Сучич
24
Сучич
17
Форсон
10
Глух
14
Кьергор
14
Кьергор
10
Глух
19
Конате
45
Нене
45
Нене
19
Конате
9
Шимич
10
Ратков
10
Ратков
9
Шимич
30
Стойкович
25
Ба
25
Ба
30
Стойкович
30
Хорват
34
Михорль
34
Михорль
30
Хорват
8
Усор
36
Гойгингер
36
Гойгингер
8
Усор
27
Любичич
17
Гавел
17
Гавел
27
Любичич
Остались в запасе
Зальцбург
ЛАСК
58
Нико Мантль
ВР
70
Дижон Камери
АП
1
Лукас Юнгвирт
ВР
23
Ибрахим Мустафа
ЛВ
18
Хусейн Балич
ЦФ
Главный тренер
Доминик Талхаммер
Остались в запасе
58
Нико Мантль
ВР
70
Дижон Камери
АП
Остались в запасе
1
Лукас Юнгвирт
ВР
23
Ибрахим Мустафа
ЛВ
18
Хусейн Балич
ЦФ
Главный тренер
Доминик Талхаммер
Статистика матча Зальцбург - ЛАСК
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Зальцбург
Австрия. Бундеслига, 14 тур
Зальцбург
- : -
29.11.2026
ЛАСК
Лига Европы, 5 тур
Зальцбург
2 : 0
26.11.2026
Арарат-Армения
Австрия. Бундеслига, 13 тур
Аустрия
1 : 0
22.11.2026
Зальцбург
Австрия. Бундеслига, 12 тур
Штурм
3 : 4
08.11.2026
Зальцбург
Лига Европы, 4 тур
Андерлехт
2 : 0
05.11.2026
Зальцбург
Австрия. Бундеслига, 11 тур
Зальцбург
5 : 1
01.11.2026
Аустрия Л
ЛАСК
Австрия. Бундеслига, 14 тур
Зальцбург
- : -
29.11.2026
ЛАСК
Лига чемпионов, Общий этап
Буде-Глимт
1 : 0
24.11.2026
ЛАСК
Австрия. Бундеслига, 13 тур
ЛАСК
2 : 1
21.11.2026
Хартберг
Австрия. Бундеслига, 12 тур
Рид
2 : 4
07.11.2026
ЛАСК
Лига чемпионов, Общий этап
ЛАСК
4 : 0
03.11.2026
Слован
Австрия. Бундеслига, 11 тур
ЛАСК
2 : 1
31.10.2026
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