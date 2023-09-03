Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Австрия. Бундеслига
Зальцбург - Рапид
Зальцбург - Рапид: обзор матча 03 сентября 2023
Зальцбург
03.09.2023, воскресенье, 18:00
Австрия. Бундеслига, 6 тур
2 : 0
Завершен
Рапид
13'
Р. Шимич
35'
Р. Шимич
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Зальцбург - Рапид
90'
+4
Желтая карточка
М. Морман
Замена
К. Пиатковски
️️️️
С. Байду
90'
89'
Желтая карточка
М. Соллбауэр
Желтая карточка
М. Кьергор
80'
Замена
А. Форсон
️️️️
К. Конате
77'
Желтая карточка
С. Павлович
73'
73'
Желтая карточка
А. Байич
71'
Замена
О. Штрунц
️️️️
М. Груль
71'
Замена
П. Грайль
️️️️
М. Зайдль
Замена
С. Койта
️️️️
Р. Шимич
59'
Замена
А. Терзич
️️️️
А. Ульмер
58'
Замена
Д. Нене
️️️️
О. Глух
58'
56'
Замена
Й. Ауэр
️️️️
М. Освальд
38'
Замена
М. Соллбауэр
️️️️
М. Хофманн
ГОЛ! 2:0!
Р. Шимич
35'
ГОЛ! 1:0!
Р. Шимич
Пас отдал
О. Глух
13'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Зальцбург
30
Александер Шлагер
ВР
37
Амар Дедич
ЛЗ
17
Андреас Ульмер
ЛЗ
6
Самсон Байду
ЦЗ
31
Страхиня Павлович
ЦЗ
29
Люка Гурна
ОП
2
Мадс Бидструп
ЦП
10
Оскар Глух
АП
14
Мауриц Кьергор
АП
19
Карим Конате
ЦФ
9
Роко Шимич
ЦФ
Рапид
1
Никлас Хедл
ВР
28
Максимилиан Хофманн
ЦЗ
14
Леопольд Кверфельд
ЦЗ
5
Мартин Морман
ЦЗ
18
Марко Груль
ЛВ
19
Николас Кюн
ЦП
28
Мориц Освальд
ЦП
24
Николас Саттльбергер
ЦП
5
Роман Кершбаум
ЦП
18
Маттиас Зайдль
ЦП
12
Анте Байич
ПП
Главный тренер
Дитмар Кюбауэр
Зальцбург
58
Нико Мантль
ВР
3
Алекса Терзич
ЛЗ
91
Камиль Пиатковски
ЦЗ
70
Дижон Камери
АП
17
Аманква Форсон
АП
20
Секу Койта
ЦФ
45
Доржель Нене
ЦФ
Рапид
25
Пауль Гартлер
ВР
21
Михаэль Соллбауэр
ЦЗ
23
Йонас Ауэр
ЛП
18
Патрик Грайль
АП
9
Fally Mayulu
ЦФ
17
Оливер Штрунц
ЦФ
70
Jovan Živković
ЦФ
4-1-1-2-2
30
Шлагер
17
Ульмер
6
Байду
31
Павлович
37
Дедич
29
Гурна
2
Бидструп
14
Кьергор
10
Глух
9
Шимич
19
Конате
3-5-2
1
Хедл
28
Хофманн
14
Кверфельд
5
Морман
12
Байич
24
Саттльбергер
5
Кершбаум
18
Зайдль
28
Освальд
19
Кюн
18
Груль
17
Ульмер
3
Терзич
3
Терзич
17
Ульмер
6
Байду
91
Пиатковски
91
Пиатковски
6
Байду
19
Конате
17
Форсон
17
Форсон
19
Конате
9
Шимич
20
Койта
20
Койта
9
Шимич
10
Глух
45
Нене
45
Нене
10
Глух
28
Хофманн
21
Соллбауэр
21
Соллбауэр
28
Хофманн
28
Освальд
23
Ауэр
23
Ауэр
28
Освальд
18
Зайдль
18
Грайль
18
Грайль
18
Зайдль
18
Груль
17
Штрунц
17
Штрунц
18
Груль
Остались в запасе
Зальцбург
Рапид
58
Нико Мантль
ВР
70
Дижон Камери
АП
25
Пауль Гартлер
ВР
9
Fally Mayulu
ЦФ
70
Jovan Živković
ЦФ
Главный тренер
Дитмар Кюбауэр
Остались в запасе
58
Нико Мантль
ВР
70
Дижон Камери
АП
Остались в запасе
25
Пауль Гартлер
ВР
9
Fally Mayulu
ЦФ
70
Jovan Živković
ЦФ
Главный тренер
Дитмар Кюбауэр
Статистика матча Зальцбург - Рапид
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Зальцбург
Австрия. Бундеслига, 14 тур
Зальцбург
- : -
29.11.2026
ЛАСК
Лига Европы, 5 тур
Зальцбург
2 : 0
26.11.2026
Арарат-Армения
Австрия. Бундеслига, 13 тур
Аустрия
1 : 0
22.11.2026
Зальцбург
Австрия. Бундеслига, 12 тур
Штурм
3 : 4
08.11.2026
Зальцбург
Лига Европы, 4 тур
Андерлехт
2 : 0
05.11.2026
Зальцбург
Австрия. Бундеслига, 11 тур
Зальцбург
5 : 1
01.11.2026
Аустрия Л
Рапид
Австрия. Бундеслига, 14 тур
Аустрия Л
- : -
28.11.2026
Рапид
Австрия. Бундеслига, 13 тур
Грацер
0 : 3
21.11.2026
Рапид
Австрия. Бундеслига, 12 тур
Рапид
6 : 0
06.11.2026
Вольфсберг
Австрия. Бундеслига, 11 тур
Аустрия
0 : 2
01.11.2026
Рапид
Австрия. Бундеслига, 10 тур
Рапид
5 : 1
24.10.2026
Аустрия Л
Австрия. Бундеслига, 9 тур
Рапид
3 : 1
16.10.2026
Хартберг
Новости команд
Все
Зальцбург
Рапид
«Зальцбург» – «Арарат-Армения»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 26 ноября 2026
26 ноября
Лига Европы: шансы «Зальцбурга» и «Арарата-Армения» на победу в матче 5-го тура
25 ноября
«Андерлехт» – «Зальцбург»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 5 ноября 2026
5 ноября
Лига Европы: шансы «Андерлехта» и «Зальцбурга» на победу в матче 4 тура
4 ноября
«Целе» – «Зальцбург»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 22 октября 2026
22 октября
«Зальцбург» – «Арарат-Армения»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 26 ноября 2026
26 ноября
Лига Европы: шансы «Зальцбурга» и «Арарата-Армения» на победу в матче 5-го тура
25 ноября
«Андерлехт» – «Зальцбург»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 5 ноября 2026
5 ноября
Лига Европы: шансы «Андерлехта» и «Зальцбурга» на победу в матче 4 тура
4 ноября
«Целе» – «Зальцбург»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 22 октября 2026
22 октября
Игрок Венгрии осудил Украину за агрессию
27 сентября
3
«Рапид» – «Хартс»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 26 августа 2026
26 августа
«Рапид» – «Хартс»: кто победит в матче плей-офф Лиги Конференций 2026/2027
25 августа
«Хартс» – «Рапид Вена»: кто победит в матче плей-офф Лиги Конференций 2026/2027
19 августа
«Рапид» – «Пайде»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 12 августа 2026
12 августа
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+