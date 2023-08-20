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Расписание матчей
Австрия. Бундеслига
Хартберг - Зальцбург
Хартберг - Зальцбург: обзор матча 20 августа 2023
Хартберг
20.08.2023, воскресенье, 18:00
Австрия. Бундеслига, 4 тур
1 : 5
Завершен
Зальцбург
45+1'
М. Энтруп
16'
О. Глух
47'
К. Конате
50'
А. Дедич
64'
А. Дедич
76'
С. Койта
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Хартберг - Зальцбург
Желтая карточка
У. Диаките
86'
86'
Замена
А. Ульмер
️️️️
М. Кьергор
Замена
M. Fillafer
️️️️
М. Энтруп
86'
Замена
Т. Кайнц
️️️️
М. Сангаре
86'
76'
ГОЛ! 1:5!
С. Койта
Пас отдал
С. Павлович
Желтая карточка
К. Ланг
75'
72'
Замена
С. Койта
️️️️
О. Глух
72'
Замена
Фернандо
️️️️
К. Конате
64'
ГОЛ! 1:4!
А. Дедич
Пас отдал
Л. Гурна
63'
Замена
Д. Нене
️️️️
А. Форсон
63'
Замена
Д. Камери
️️️️
Р. Шимич
Замена
Д. Фризер
️️️️
Р. Провиденсе
53'
Желтая карточка
М. Энтруп
52'
50'
ГОЛ! 1:3!
А. Дедич
Пас отдал
С. Павлович
47'
ГОЛ! 1:2!
К. Конате
ГОЛ! 1:1!
М. Энтруп
Пас отдал
Ю. Хайль
45'
+1
16'
ГОЛ! 0:1!
О. Глух
Пас отдал
А. Дедич
Желтая карточка
М. Сангаре
12'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Хартберг
1
Raphael Sallinger
ВР
16
Мануэль Пфайфер
ЛЗ
2
Пауль Компош
ЦЗ
15
Ibane Bowat
ЦЗ
18
Мамаду Сангаре
ЦП
28
Юрген Хайль
ЦП
10
Доминик Прокоп
АП
27
Кристоф Ланг
АП
9
Максимилиан Энтруп
ЦФ
15
Рубен Провиденсе
ЦФ
17
Усман Диаките
ЦФ
Главный тренер
Маркус Шопп
Зальцбург
30
Александер Шлагер
ВР
37
Амар Дедич
ЛЗ
6
Самсон Байду
ЦЗ
31
Страхиня Павлович
ЦЗ
29
Люка Гурна
ОП
2
Мадс Бидструп
ЦП
10
Оскар Глух
АП
14
Мауриц Кьергор
АП
17
Аманква Форсон
АП
19
Карим Конате
ЦФ
9
Роко Шимич
ЦФ
Хартберг
44
Harald Postl
ВР
15
Michael Steinwender
ЦЗ
18
Sam Schutti
ЦЗ
23
Тобиас Кайнц
ЦЗ
8
Christoph Urdl
ЦП
11
Maximilian Fillafer
ЦП
28
Доминик Фризер
ПВ
Зальцбург
58
Нико Мантль
ВР
17
Андреас Ульмер
ЛЗ
39
Douglas Mendes
ЦЗ
70
Дижон Камери
АП
11
Фернандо
ЦФ
45
Доржель Нене
ЦФ
20
Секу Койта
ЦФ
3-2-2-3
1
16
Пфайфер
15
2
Компош
18
Сангаре
28
Хайль
27
Ланг
10
Прокоп
17
Диаките
15
Провиденсе
9
Энтруп
3-1-1-3-2
30
Шлагер
6
Байду
31
Павлович
37
Дедич
29
Гурна
2
Бидструп
14
Кьергор
17
Форсон
10
Глух
9
Шимич
19
Конате
18
Сангаре
23
Кайнц
23
Кайнц
18
Сангаре
9
Энтруп
11
11
9
Энтруп
15
Провиденсе
28
Фризер
28
Фризер
15
Провиденсе
14
Кьергор
17
Ульмер
17
Ульмер
14
Кьергор
9
Шимич
70
Камери
70
Камери
9
Шимич
19
Конате
11
Фернандо
11
Фернандо
19
Конате
17
Форсон
45
Нене
45
Нене
17
Форсон
10
Глух
20
Койта
20
Койта
10
Глух
Остались в запасе
Хартберг
Зальцбург
44
Harald Postl
ВР
15
Michael Steinwender
ЦЗ
18
Sam Schutti
ЦЗ
8
Christoph Urdl
ЦП
Главный тренер
Маркус Шопп
58
Нико Мантль
ВР
39
Douglas Mendes
ЦЗ
Остались в запасе
44
Harald Postl
ВР
15
Michael Steinwender
ЦЗ
18
Sam Schutti
ЦЗ
8
Christoph Urdl
ЦП
Остались в запасе
58
Нико Мантль
ВР
39
Douglas Mendes
ЦЗ
Главный тренер
Маркус Шопп
Статистика матча Хартберг - Зальцбург
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
0
Матчи команд
Хартберг
Австрия. Бундеслига, 14 тур
Рид
- : -
29.11.2026
Хартберг
Австрия. Бундеслига, 13 тур
ЛАСК
2 : 1
21.11.2026
Хартберг
Австрия. Бундеслига, 12 тур
Хартберг
3 : 0
08.11.2026
Альтах
Австрия. Бундеслига, 11 тур
Грацер
0 : 4
30.10.2026
Хартберг
Австрия. Бундеслига, 10 тур
Хартберг
1 : 0
24.10.2026
Вольфсберг
Австрия. Бундеслига, 9 тур
Рапид
3 : 1
16.10.2026
Хартберг
Зальцбург
Австрия. Бундеслига, 14 тур
Зальцбург
- : -
29.11.2026
ЛАСК
Лига Европы, 5 тур
Зальцбург
2 : 0
26.11.2026
Арарат-Армения
Австрия. Бундеслига, 13 тур
Аустрия
1 : 0
22.11.2026
Зальцбург
Австрия. Бундеслига, 12 тур
Штурм
3 : 4
08.11.2026
Зальцбург
Лига Европы, 4 тур
Андерлехт
2 : 0
05.11.2026
Зальцбург
Австрия. Бундеслига, 11 тур
Зальцбург
5 : 1
01.11.2026
Аустрия Л
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