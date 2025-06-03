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Динамо Киров
Андрей Малых
Новости
€ 50 тыс
Андрей Малых - новости
Динамо Киров
24 августа 1988 (38)
#12 | Защитник
176 см | 72 кг
Россия
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Публикации
«Оренбург» лишился капитана после вылета из РПЛ
2025.06.03 19:10
Капитан «Оренбурга» оценил перспективы команды не вылететь из РПЛ при Слишковиче
2025.01.11 12:12
Малых: «Не Комличенко жаловаться на помидоры за 1000 рублей»
2025.01.10 19:56
1
Малых из «Оренбурга» назвал место в РПЛ, которое будет успехом для клуба
2023.01.11 19:23
Фото
По 3 игрока из ЦСКА и «Динамо» – в сборной 2-го тура РПЛ по версии WhoScored
2022.07.25 19:59
2
Игрок «Оренбурга» Малых: «Мы разгромили всю раздевалку в Уфе. Мы герои»
2022.05.28 21:26
6
Видео
Гол защитника Малых на 94-й минуте вернул «Оренбург» в РПЛ. Это его 5-е повышение в классе с командой
2022.05.28 18:41
Sport24: десять представителей «Оренбурга» заразились коронавирусом. Матч Кубка России с «Сочи» под угрозой срыва
2020.10.20 00:19
4
«Оренбург» объявил о продлении контрактов с Малых и Тереховым
2020.01.11 16:48
1
Видео
Малых вывел «Оренбург» вперед в игре со «Спартаком». Оренбуржцы идут в таблице последними
2019.09.29 17:33
9
Кутепов, Мельгарехо, Понсе – в основе «Спартака» на матч с «Оренбургом»; Малых, Аюпов, Мишкич сыграют у гостей
2019.09.29 15:35
13
Защитник «Оренбурга» Малых: «Лимит можно ужесточить, чтобы было побольше наших»
2018.12.18 09:51
23
Фото
Соу – лидер по отборам в первом круге РПЛ
2018.11.27 10:41
147
КДК рассмотрит бросание фанатами «Томи» снежков во вратаря «Спартака»
2016.11.07 11:36
1
Окриашвили: «Думаю, «Оренбург» заслужил больше ничью, чем поражение»
2016.11.07 07:02
1
Малых: «Есть легкое опасение от незнания того, что предстоит в Премьер-лиге»
2016.07.22 17:22
Малых: «В ПФЛ после матчей выпивали по паре пакетов пива»
2016.07.21 18:00
3
«Газовик» арендовал Гетигежева
2016.02.24 09:39
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Скорая отставка в РПЛ, странный намек Генича, пенсия Ловчева, угроза Роналду и другие новости
00:59
Генич предостерег клуб РПЛ от «очень большой ошибки»
00:30
АПЛ. «Челси» Алонсо крупно уступил в дерби (0:3)
00:11
Бундеслига. «Бавария» выбила пыль из «Униона» (7:0), у Олисе 3 гола, у Кейна – 2
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Лещенко увидел «абсурдную ситуацию» в российском футболе
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Генич намекнул на нечестный характер топ-матча РПЛ
Вчера, 22:07
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Хави удивил первым своим составом сборной Нидерландов
Вчера, 21:33
Зидан определил капитана сборной Франции
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«Стал невыносимым»: в «Краснодаре» выявили нервного игрока
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