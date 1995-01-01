Защитник «Оренбурга» Малых: «Лимит можно ужесточить, чтобы было побольше наших»

Защитник «Оренбурга» Андрей Малых считает, что лимит на легионеров в чемпионате России необходимо ужесточить.

На данный момент в РПЛ действует лимит по схеме «6+5», согласно которому одновременно на поле могут находиться не больше шести иностранных футболистов.

«Отменять лимит на легионеров, наверное, не стоит. Его можно ужесточить, чтобы на поле было меньше иностранцев, а побольше наших, как в ЦСКА. Наших, российских игроков, которые здесь родились.

У нас много проблем, начиная с детского футбола и заканчивая тем, что в Европе из россиян играет только Головин. Если посмотреть на клубы, то в каждой команде минимум 5-6 иностранцев, и все они играют. Соответственно, нашим остается по 5-6 мест. Здесь есть проблема. У Черчесова ограничен выбор, мало футболистов, тренер сборной зависит от таких игроков, как Головин, Черышев, Дзюба, Фернандес. Когда их нет на поле, у сборной большие проблемы», – сказал Малых.