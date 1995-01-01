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    Защитник «Оренбурга» Малых: «Лимит можно ужесточить, чтобы было побольше наших»

    Защитник «Оренбурга» Андрей Малых считает, что лимит на легионеров в чемпионате России необходимо ужесточить.

    На данный момент в РПЛ действует лимит по схеме «6+5», согласно которому одновременно на поле могут находиться не больше шести иностранных футболистов.

    «Отменять лимит на легионеров, наверное, не стоит. Его можно ужесточить, чтобы на поле было меньше иностранцев, а побольше наших, как в ЦСКА. Наших, российских игроков, которые здесь родились.

    У нас много проблем, начиная с детского футбола и заканчивая тем, что в Европе из россиян играет только Головин. Если посмотреть на клубы, то в каждой команде минимум 5-6 иностранцев, и все они играют. Соответственно, нашим остается по 5-6 мест. Здесь есть проблема. У Черчесова ограничен выбор, мало футболистов, тренер сборной зависит от таких игроков, как Головин, Черышев, Дзюба, Фернандес. Когда их нет на поле, у сборной большие проблемы», – сказал Малых.

    Источник: Kirov-portal.ru

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    Сегодня, 09:51
    Комментарии22
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      Рейтинг: +195

      Кирпичный 35 минут назад

      Если отменить лимит вас еще больше за границей будет играть, вот тогда и наступит эра эволюции в Российском футболе, за паспорт бабло платить не будут и придется впахивать что бы стать великим.

      0
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      Рейтинг: +2511

      vgarakh 1 час назад

      Футбол существует для зрителей, а, чтобы он был интересен, нужно присутствие на поле сильных , техничных исполнителей т.е иностранцев. Футбол в исполнении 11шт. Малых будет очень грустно смотреть, зная сколько они получают.

      2
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      Рейтинг: +314

      Сергей Александрович 2 часа назад

      Халява не пройдёт

      1
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      Рейтинг: +956

      Manilov 3 часа назад

      Дело не в лимите совершенно. Он станет полезным, НО только в том случае, когда бездари не будут зарабатывать такие суммы ,как сейчас.Пусть их заработки будут на уровне футболистов Польши, Хорватии, Чехии, Швеции, вот тогда у них появится стимул развиваться и стремиться к большему. А клубам плюс, ибо не придется тратить бюджетные деньги и сниматься с турниров.

      5
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      Рейтинг: +578

      Рубинище 3 часа назад

      Футболисты с паспортами обоими руками и ногами ЗА лимит.. ещё бы.. паспорт гарантирует место в составе, да ещё за физкультуру эту бешено проплачивают.. Убрать лимит совсем нужно..

      2
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      Рейтинг: +1971

      Lev Aleks 3 часа назад

      Давно пора ужесточить........вот только сейчас найдутся люди которые будут говорить, что без легионеров наши команды в европе ничего не покажут! Правильно, не покажут, воспитывайте м л я д и таких же и начнут показывать.

      0
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      Рейтинг: +457

      Sergil 4 часа назад

      Чтобы играло такое дно с гражданством, как ты. Верно?)

      1
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      Рейтинг: +1533

      Almazovich 4 часа назад

      Играть надо хорошо, чтобы тебя заметили, а не клянчить лимит.

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      Рейтинг: +278

      splint1989 4 часа назад

      потому их и нет за границей ,ведь тут тупо за паспорт за ********* и платят!!! В то-5 лиг ни одна команда не станет платить такие з/п за весьма средних игроков...

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      Рейтинг: +3007

      Сварожич 4 часа назад

      Можно и ужесточить, только кто на поле играть будет?....

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