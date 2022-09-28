Андрей Малых - статистика
#12 | Защитник
|Имя
|Андрей
|Отчество
|Сергеевич
|Фамилия
|Малых
|Команда
|Оренбург
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|24 августа 1988 (34 года)
|Рост
|176
|Вес
|72
Стоимость:
€ 300
тыс
|Имя
|Андрей
|Отчество
|Сергеевич
|Фамилия
|Малых
|Команда
|Оренбург
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|24 августа 1988 (34 года)
|Рост
|176
|Вес
|72
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Оренбург
|4
|0
|0
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|27.11.2022
|1' -43'
|Динамо (Москва)
|1:0
|Оренбург (Оренбург)
|23.11.2022
|1' -90'
|Оренбург (Оренбург)
|4:2
|Ростов (Ростов-на-Дону)
|19.10.2022
|1' -90'
|Оренбург (Оренбург)
|4:2
|Ахмат (Грозный)
|48'
|28.09.2022
|1' -56'
|Оренбург (Оренбург)
|2:2
(4:3)п
|Динамо (Москва)