«Оренбург» лишился капитана после вылета из РПЛ

Правый защитник Андрей Малых покидает «Оренбург» в связи с истечением срока контракта.
– Что с вашим будущим?
– Мой контракт с «Оренбургом» закончился. Лично с руководством встретиться не удалось, но мы поговорили по телефону с президентом, спортивным директором, они дали понять, что в команде в любом случае остается главный тренер [Владимир Слишкович], у него свои взгляды на построение команды. Пришли к выводу, что не будем продолжать наше сотрудничество.
– Что дальше?
– Пока ничего, приехал домой, отдыхаю. У меня нет никаких претензий к руководству и клубу. Пожелали друг другу удачи, тепло поговорили.
Если бы у «Оренбурга» была более спокойная концовка сезона, могли бы устроить проводы, но всем нам было не до этого, мы решали задачу сохранения места в РПЛ, бились до последнего.
– В последнем туре вы успели провести свой сотый матч в РПЛ. И чуть‑чуть не хватило до 400 игр за «Оренбург».
– Жаль, что немного не дотянул до красивой цифры. Если бы осенью не выбыл из‑за травмы надолго, думаю, доиграл бы до 400 матчей. Но я рад, что удалось сыграть 100 матчей в РПЛ, приятно.
– В будущем окажетесь в структуре клуба?
– Не обсуждали это. Но если такой вариант предоставится, буду только рад.
– Карьеру завершаете или нет?
– Ничего конкретного сказать не могу. Возможно, будут варианты еще поиграть.
- 36-летний Малых был в «Оренбурге» с 2010 года.
- Он забил 15 голов и сделал 37 ассистов в 395 матчах.