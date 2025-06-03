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«Оренбург» лишился капитана после вылета из РПЛ

Вчера, 19:10

Правый защитник Андрей Малых покидает «Оренбург» в связи с истечением срока контракта.

– Что с вашим будущим?

– Мой контракт с «Оренбургом» закончился. Лично с руководством встретиться не удалось, но мы поговорили по телефону с президентом, спортивным директором, они дали понять, что в команде в любом случае остается главный тренер [Владимир Слишкович], у него свои взгляды на построение команды. Пришли к выводу, что не будем продолжать наше сотрудничество.

– Что дальше?

– Пока ничего, приехал домой, отдыхаю. У меня нет никаких претензий к руководству и клубу. Пожелали друг другу удачи, тепло поговорили.

Если бы у «Оренбурга» была более спокойная концовка сезона, могли бы устроить проводы, но всем нам было не до этого, мы решали задачу сохранения места в РПЛ, бились до последнего.

– В последнем туре вы успели провести свой сотый матч в РПЛ. И чуть‑чуть не хватило до 400 игр за «Оренбург».

– Жаль, что немного не дотянул до красивой цифры. Если бы осенью не выбыл из‑за травмы надолго, думаю, доиграл бы до 400 матчей. Но я рад, что удалось сыграть 100 матчей в РПЛ, приятно.

– В будущем окажетесь в структуре клуба?

– Не обсуждали это. Но если такой вариант предоставится, буду только рад.

– Карьеру завершаете или нет?

– Ничего конкретного сказать не могу. Возможно, будут варианты еще поиграть.

  • 36-летний Малых был в «Оренбурге» с 2010 года.
  • Он забил 15 голов и сделал 37 ассистов в 395 матчах.

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Источник: «Матч ТВ»
Саудовская Аравия. Премьер-лига Оренбург Малых Андрей
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