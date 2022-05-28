Гол защитника Малых на 94-й минуте вернул «Оренбург» в РПЛ. Это его 5-е повышение в классе с командой

Решающим голом ответного переходного матча за место в РПЛ между «Уфой» и «Оренбургом» (1:2) стал мяч игрока гостей Андрея Малых. Он забил на 90+4 минуте.

Защитник Малых выступает за Оренбург с 2010 года, это его третий выход в РПЛ с командой. Всего Малых с «Оренбургом» пять раз поднимался в классе.

«Уфа» непрерывно выступала в РПЛ с 2014 года.

В 2014 году уфимцы вышли в высший дивизион через стыковые матчи.

«Оренбург» вернулся в РПЛ после 2-летнего отсутствия.

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