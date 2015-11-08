Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Марат Сагиров - статистика

Завершил карьеру
1 апреля 1986 (40)
#11 | Полузащитник
178 см | 75 кг
Россия
Статистика
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Текстильщик
18
4
0
2
0
Матчи игрока в этом турнире
Россия. Второй дивизион. Зона Запад, 19 тур
Строгино
4 : 1
08.11.2015
Текстильщик
1' - 59'
Россия. Второй дивизион. Зона Запад, 18 тур
Текстильщик
1 : 1
01.11.2015
ЦРФСО
1' - 90'
Россия. Второй дивизион. Зона Запад, 17 тур
Коломна
0 : 2
26.10.2015
Текстильщик
1' - 90'
Россия. Второй дивизион. Зона Запад, 16 тур
Текстильщик
0 : 0
21.10.2015
Спартак К
1' - 82'
Россия. Второй дивизион. Зона Запад, 15 тур
Сочи
1 : 0
17.10.2015
Текстильщик
1' - 90'
Россия. Второй дивизион. Зона Запад, 14 тур
Текстильщик
1 : 2
11.10.2015
Химки
1' - 90'
Россия. Второй дивизион. Зона Запад, 12 тур
Домодедово
0 : 3
01.10.2015
Текстильщик
1' - 90'
27'
Россия. Второй дивизион. Зона Запад, 11 тур
Текстильщик
3 : 0
27.09.2015
Волга
1' - 90'
89'
40'
Россия. Второй дивизион. Зона Запад, 10 тур
Знамя Труда
0 : 1
21.09.2015
Текстильщик
1' - 88'
Россия. Второй дивизион. Зона Запад, 9 тур
Текстильщик
2 : 1
15.09.2015
Олимп-Долгопрудный
1' - 90'
Россия. Второй дивизион. Зона Запад, 8 тур
Москва
2 : 0
08.09.2015
Текстильщик
1' - 90'
Россия. Второй дивизион. Зона Запад, 7 тур
Текстильщик
6 : 0
01.09.2015
Карелия
1' - 77'
35'
Россия. Второй дивизион. Зона Запад, 6 тур
Псков
1 : 1
23.08.2015
Текстильщик
1' - 90'
6'
Россия. Второй дивизион. Зона Запад, 5 тур
Текстильщик
0 : 0
18.08.2015
Строгино
1' - 90'
Россия. Второй дивизион. Зона Запад, 4 тур
ЦРФСО
2 : 2
12.08.2015
Текстильщик
1' - 90'
Россия. Второй дивизион. Зона Запад, 3 тур
Текстильщик
4 : 1
04.08.2015
Коломна
1' - 83'
Россия. Второй дивизион. Зона Запад, 2 тур
Спартак К
1 : 1
28.07.2015
Текстильщик
1' - 90'
Россия. Второй дивизион. Зона Запад, 1 тур
Текстильщик
1 : 0
20.07.2015
Торпедо Вл
1' - 90'
20'
Главные новости
Скорая отставка в РПЛ, странный намек Генича, пенсия Ловчева, угроза Роналду и другие новости
00:59
Генич предостерег клуб РПЛ от «очень большой ошибки»
00:30
АПЛ. «Челси» Алонсо крупно уступил в дерби (0:3)
00:11
Бундеслига. «Бавария» выбила пыль из «Униона» (7:0), у Олисе 3 гола, у Кейна – 2
Вчера, 23:26
Лещенко увидел «абсурдную ситуацию» в российском футболе
Вчера, 22:52
3
Ловчев сообщил, кто открыл ему глаза на российский футбол
Вчера, 22:23
4
Генич намекнул на нечестный характер топ-матча РПЛ
Вчера, 22:07
6
Хави удивил первым своим составом сборной Нидерландов
Вчера, 21:33
Зидан определил капитана сборной Франции
Вчера, 20:57
1
«Стал невыносимым»: в «Краснодаре» выявили нервного игрока
Вчера, 20:51
3
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+