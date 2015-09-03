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    Ильнур Мухаметдинов - статистика

    #28 | Защитник
    Имя Ильнур
    Отчество Флюрович
    Фамилия Мухаметдинов
    Состав Без клуба
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 12 июля 1985 (37 лет)
    Рост 184
    Вес 74
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Волга 17 5 0 4 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    01.11.2015 1' -90' Волга (Ульяновск) 0:1 Нефтехимик (Нижнекамск)
    26.10.2015 1' -90' Динамо (Киров) 2:1 Волга (Ульяновск)
    20.10.2015 46' -90' Волга (Ульяновск) 2:3 Лада-Тольятти (Тольятти)
    08.10.2015 1' -90' Челябинск (Челябинск) 3:0 Волга (Ульяновск)
    90'
    03.10.2015 1' -90' Сызрань-2003 (Сызрань) 3:0 Волга (Ульяновск)
    27.09.2015 1' -90' Волга (Ульяновск) 2:1 Зенит-Ижевск (Ижевск)
    21.09.2015 1' -90' Волга (Ульяновск) 1:2 Пари НН (Нижний Новгород)
    52' 65'
    15.09.2015 1' -90' Химик (Дзержинск) 0:3 Волга (Ульяновск)
    09.09.2015 1' -90' Волга (Ульяновск) 1:0 Динамо (Киров)
    52'
    03.09.2015 1' -90' Лада-Тольятти (Тольятти) 0:4 Волга (Ульяновск)
    30.08.2015 1' -90' Волга (Ульяновск) 1:1 Носта (Новотроицк)
    82' 70'
    21.08.2015 1' -90' Волга (Ульяновск) 2:0 Челябинск (Челябинск)
    66'
    16.08.2015 1' -90' Волга (Ульяновск) 3:0 Сызрань-2003 (Сызрань)
    10.08.2015 1' -90' Зенит-Ижевск (Ижевск) 2:0 Волга (Ульяновск)
    03.08.2015 1' -90' Пари НН (Нижний Новгород) 2:0 Волга (Ульяновск)
    75'
    28.07.2015 1' -90' Волга (Ульяновск) 3:0 Химик (Дзержинск)
    16'
    20.07.2015 1' -90' Нефтехимик (Нижнекамск) 2:0 Волга (Ульяновск)
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