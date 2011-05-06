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    Роман Касьянов - статистика

    #3 | Защитник
    Имя Роман
    Отчество Валерьевич
    Фамилия Касьянов
    Состав Без клуба
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 22 января 1991 (32 года)
    Рост 182
    Вес 73
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Кр. Советов (мол) 17 0 0 4 1
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    27.08.2011 1' -46' Рубин (мол) (Казань) 2:0 Кр. Советов (мол) (Самара)
    19.08.2011 1' -46' Кр. Советов (мол) (Самара) 2:2 Зенит (мол) (Санкт-Петербург)
    06.08.2011 70' -90' Локомотив (мол) (Москва) 2:0 Кр. Советов (мол) (Самара)
    24.07.2011 1' -90' ЦСКА (мол) (Москва) 4:1 Кр. Советов (мол) (Самара)
    31'
    21.06.2011 1' -53' Кр. Советов (мол) (Самара) 1:1 Анжи (мол) (Махачкала)
    26' 53'
    17.06.2011 1' -90' Ахмат (мол) (Грозный) 2:1 Кр. Советов (мол) (Самара)
    13.06.2011 1' -90' Кр. Советов (мол) (Самара) 0:0 Академия Кубань (Краснодар)
    28.05.2011 1' -90' Кр. Советов (мол) (Самара) 0:1 Ростов (мол) (Ростов-на-Дону)
    20.05.2011 1' -90' Динамо (мол) (Москва) 4:0 Кр. Советов (мол) (Самара)
    06.05.2011 1' -90' Томь (мол) (Томск) 0:2 Кр. Советов (мол) (Самара)
    56'
    30.04.2011 1' -90' Кр. Советов (мол) (Самара) 2:0 Рубин (мол) (Казань)
    23.04.2011 1' -90' Зенит (мол) (Санкт-Петербург) 1:1 Кр. Советов (мол) (Самара)
    83'
    15.04.2011 1' -90' Кр. Советов (мол) (Самара) 2:1 Краснодар (мол) (Краснодар)
    08.04.2011 1' -90' Кр. Советов (мол) (Самара) 4:2 Локомотив (мол) (Москва)
    79'
    01.04.2011 Был в запасе Амкар (мол) (Пермь) 2:1 Кр. Советов (мол) (Самара)
    20.03.2011 1' -90' Кр. Советов (мол) (Самара) 7:2 ЦСКА (мол) (Москва)
    11.03.2011 Был в запасе Спартак Нч (мол) (Нальчик) 2:2 Кр. Советов (мол) (Самара)
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