|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Торпедо
|12
|0
|0
|3
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|18.10.2015
|46' -90'
|Тамбов (Тамбов)
|2:1
|Торпедо (Москва)
|90'
|27.09.2015
|1' -90'
|Локомотив (Лиски)
|1:0
|Торпедо (Москва)
|21.09.2015
|1' -90'
|Торпедо (Москва)
|0:0
|Металлург Л (Липецк)
|14.09.2015
|1' -90'
|Арсенал-2 (Тула)
|2:0
|Торпедо (Москва)
|08.09.2015
|1' -90'
|Торпедо (Москва)
|1:0
|Динамо Бр (Брянск)
|51'
|31.08.2015
|1' -90'
|Витязь (Подольск)
|0:1
|Торпедо (Москва)
|24.08.2015
|1' -90'
|Торпедо (Москва)
|0:1
|Калуга (Калуга)
|77'
|17.08.2015
|1' -90'
|Авангард (Курск)
|1:0
|Торпедо (Москва)
|11.08.2015
|1' -90'
|Торпедо (Москва)
|0:1
|Чертаново (Москва)
|03.08.2015
|1' -90'
|Зенит (Пенза)
|3:0
|Торпедо (Москва)
|28.07.2015
|1' -90'
|Торпедо (Москва)
|1:1
|Тамбов (Тамбов)
|20.07.2015
|1' -90'
|Энергомаш (Белгород)
|0:2
|Торпедо (Москва)