Игорь Фатеев - статистика
#36 | Полузащитник
|Имя
|Игорь
|Отчество
|Сергеевич
|Фамилия
|Фатеев
|Команда
|Авангард
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|26 сентября 1990 (32 года)
|Рост
|175
|Вес
|73
|Имя
|Игорь
|Отчество
|Сергеевич
|Фамилия
|Фатеев
|Команда
|Авангард
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|26 сентября 1990 (32 года)
|Рост
|175
|Вес
|73
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Локомотив
|14
|5
|0
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|08.11.2015
|1' -90'
|Локомотив (Лиски)
|3:1
|Динамо Бр (Брянск)
|27' 74'
|01.11.2015
|Был в запасе
|Витязь (Подольск)
|2:1
|Локомотив (Лиски)
|25.10.2015
|1' -90'
|Локомотив (Лиски)
|1:1
|Калуга (Калуга)
|18.10.2015
|1' -90'
|Авангард (Курск)
|1:2
|Локомотив (Лиски)
|65'
|04.10.2015
|1' -22'
|Тамбов (Тамбов)
|2:2
|Локомотив (Лиски)
|27.09.2015
|1' -90'
|Локомотив (Лиски)
|1:0
|Торпедо (Москва)
|19.09.2015
|46' -90'
|Рязань (Рязань)
|2:0
|Локомотив (Лиски)
|14.09.2015
|1' -90'
|Локомотив (Лиски)
|1:0
|Орел (Орел)
|86'
|07.09.2015
|1' -90'
|Энергомаш (Белгород)
|0:0
|Локомотив (Лиски)
|22.08.2015
|1' -90'
|Локомотив (Лиски)
|5:0
|Арсенал-2 (Тула)
|43' 89'
|17.08.2015
|1' -88'
|Динамо Бр (Брянск)
|0:0
|Локомотив (Лиски)
|11.08.2015
|60' -90'
|Локомотив (Лиски)
|1:2
|Витязь (Подольск)
|03.08.2015
|37' -90'
|Калуга (Калуга)
|1:1
|Локомотив (Лиски)
|28.07.2015
|1' -90'
|Локомотив (Лиски)
|0:0
|Авангард (Курск)
|20.07.2015
|1' -90'
|Чертаново (Москва)
|1:1
|Локомотив (Лиски)