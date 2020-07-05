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Майкл Уманья
Статистика
Майкл Уманья - статистика
Завершил карьеру
16 июля 1982 (44)
#4 | Защитник
178 см | 73 кг
Коста-Рика
Статистика
Статистика по турнирам
Чемпионат мира 2014
Команда
И
Г
П
Ж
К
Коста-Рика
4
0
0
1
0
Матчи игрока в этом турнире
Чемпионат мира, 1/4 финала
Нидерланды
0 : 0
05.07.2014
Коста-Рика
1' - 90'
52'
Чемпионат мира, 1/8 финала
Коста-Рика
1 : 1
29.06.2014
Греция
1' - 90'
Чемпионат мира, 3 тур
Коста-Рика
0 : 0
24.06.2014
Англия
Был в запасе
Чемпионат мира, 2 тур
Италия
0 : 1
20.06.2014
Коста-Рика
1' - 90'
Чемпионат мира, 1 тур
Уругвай
1 : 3
14.06.2014
Коста-Рика
1' - 90'
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