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Расписание матчей
Чемпионат мира по футболу 2026
Нидерланды - Коста-Рика
Нидерланды - Коста-Рика: обзор матча 05 июля 2014
Нидерланды
05.07.2014, суббота, 23:59
Чемпионат мира, 1/4 финала
0 : 0
Счет по пенальти – 4 : 3
Завершен
Коста-Рика
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Нидерланды - Коста-Рика
Пенальти не реализован!
М. Уманья
ГОЛ!
Д. Кейт
4:3
ГОЛ!
К. Боланьос
3:3
ГОЛ!
У. Снейдер
3:2
ГОЛ!
Д. Гонсалес
2:2
ГОЛ!
А. Роббен
2:1
Пенальти не реализован!
Б. Руис
ГОЛ!
Р. ван Перси
1:1
ГОЛ!
С. Боргес
0:1
Замена
Т. Крул
️️️️
Я. Силлессен
120'
+1
Желтая карточка
К. Хунтелаар
111'
107'
Желтая карточка
Д. Акоста
Замена
К. Хунтелаар
️️️️
Б. Мартинс-Инди
106'
97'
Замена
Х. Мигель Куберо
️️️️
Е. Техеда
80'
Желтая карточка
Д. Гонсалес
79'
Замена
Д. Майри
️️️️
К. Гамбоа
78'
Травма
К. Гамбоа
Замена
Д. Ленс
️️️️
М. Депай
75'
65'
Замена
М. Уренья
️️️️
Х. Кэмпбелл
Желтая карточка
Б. Мартинс-Инди
63'
52'
Желтая карточка
М. Уманья
36'
Желтая карточка
Ж. Диас
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Нидерланды
13
Яспер Силлессен
ВР
17
Дейли Блинд
ЛЗ
0
Рон Влаар
ЦЗ
6
Стефан де Врей
ЦЗ
4
Бруно Мартинс-Инди
ЦЗ
0
Дирк Кейт
ПАЗ
10
Уэсли Снейдер
ЦП
8
Джорджиньо Вейналдум
ЦП
11
Арьен Роббен
ПВ
10
Мемфис Депай
ЦФ
9
Робин ван Перси
(К)
ЦФ
Главный тренер
Луи ван Гаал
Коста-Рика
1
Кейлор Навас
ВР
15
Жуниор Диас
ЛЗ
4
Майкл Уманья
ЦЗ
3
Джанкарло Гонсалес
ЦЗ
2
Джонни Акоста
ЦЗ
16
Кристиан Гамбоа
ПЗ
7
Кристиан Боланьос
ЛП
5
Селсо Боргес
ЦП
17
Ельцин Техеда
ПП
12
Хоэль Кэмпбелл
ЦФ
10
Брайан Руис
(К)
ЦФ
Главный тренер
Хорхе Луис Пинто
Нидерланды
13
Тим Крул
ВР
22
Михел Ворм
ВР
12
Пол Верхаг
ЦЗ
14
Теренс Конголо
ЦЗ
2
Йоэл Велтман
ЦЗ
0
Дэрил Янмат
ЦЗ
16
Йорди Класи
ЦП
8
Джонатан Де Гузман
ЦП
7
Джермейн Ленс
ЦП
19
Клаас-Ян Хунтелаар
ЦФ
Коста-Рика
23
Даниэль Камбронеро
ВР
18
Патрик Пембертон
ВР
8
Дэйв Майри
ЦЗ
12
Вайлон Фрэнсис
ЦЗ
13
Оскар Гранадос
ЦП
20
Диего Кальво
ЦП
22
Хосе Мигель Куберо
АП
11
Михаэль Баррантес
ЦФ
14
Рандаль Бренес
ЦФ
21
Марко Уренья
ЦФ
4-1-2-1-2
13
Силлессен
17
Блинд
6
де Врей
4
Мартинс-Инди
0
Влаар
0
Кейт
10
Снейдер
8
Вейналдум
11
Роббен
9
ван Перси
10
Депай
3-2-3-2
1
Навас
4
Уманья
3
Гонсалес
2
Акоста
16
Гамбоа
15
Диас
17
Техеда
5
Боргес
7
Боланьос
10
Руис
12
Кэмпбелл
13
Силлессен
13
Крул
13
Крул
13
Силлессен
10
Депай
7
Ленс
7
Ленс
10
Депай
4
Мартинс-Инди
19
Хунтелаар
19
Хунтелаар
4
Мартинс-Инди
16
Гамбоа
8
Майри
8
Майри
16
Гамбоа
17
Техеда
22
Куберо
22
Куберо
17
Техеда
12
Кэмпбелл
21
Уренья
21
Уренья
12
Кэмпбелл
Остались в запасе
Нидерланды
Коста-Рика
22
Михел Ворм
ВР
12
Пол Верхаг
ЦЗ
14
Теренс Конголо
ЦЗ
2
Йоэл Велтман
ЦЗ
0
Дэрил Янмат
ЦЗ
16
Йорди Класи
ЦП
8
Джонатан Де Гузман
ЦП
Главный тренер
Луи ван Гаал
13
Оскар Гранадос
ЦП
20
Диего Кальво
ЦП
23
Даниэль Камбронеро
ВР
18
Патрик Пембертон
ВР
12
Вайлон Фрэнсис
ЦЗ
11
Михаэль Баррантес
ЦФ
14
Рандаль Бренес
ЦФ
Главный тренер
Хорхе Луис Пинто
Остались в запасе
22
Михел Ворм
ВР
12
Пол Верхаг
ЦЗ
14
Теренс Конголо
ЦЗ
2
Йоэл Велтман
ЦЗ
0
Дэрил Янмат
ЦЗ
16
Йорди Класи
ЦП
8
Джонатан Де Гузман
ЦП
Остались в запасе
13
Оскар Гранадос
ЦП
20
Диего Кальво
ЦП
23
Даниэль Камбронеро
ВР
18
Патрик Пембертон
ВР
12
Вайлон Фрэнсис
ЦЗ
11
Михаэль Баррантес
ЦФ
14
Рандаль Бренес
ЦФ
Главный тренер
Луи ван Гаал
Главный тренер
Хорхе Луис Пинто
Статистика матча Нидерланды - Коста-Рика
2
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
4
Матчи команд
Нидерланды
Лига наций, 6 тур
Германия
- : -
16.11.2026
Нидерланды
Лига наций, 5 тур
Нидерланды
7 : 0
13.11.2026
Греция
Лига наций, 4 тур
Нидерланды
2 : 1
04.10.2026
Сербия
Лига наций, 3 тур
Греция
2 : 2
01.10.2026
Нидерланды
Лига наций, 2 тур
Сербия
1 : 2
27.09.2026
Нидерланды
Лига наций, 1 тур
Нидерланды
1 : 1
24.09.2026
Германия
Коста-Рика
Товарищеские матчи. Сборные
Аргентина
- : -
18.11.2026
Коста-Рика
Товарищеские матчи. Сборные
Эквадор
2 : 0
14.11.2026
Коста-Рика
Товарищеские матчи. Сборные
Англия
3 : 0
10.06.2026
Коста-Рика
Товарищеские матчи. Сборные
Колумбия
3 : 1
02.06.2026
Коста-Рика
Товарищеские матчи. Сборные
Коста-Рика
0 : 5
31.03.2026
Иран
Товарищеские матчи. Сборные
Иордания
2 : 2
27.03.2026
Коста-Рика
Информация о матче
Главный судья:
Равшан Ирматов
(Ташкент)
Стадион:
Фонте-Нова
Где смотреть матч:
"Россия 1" 23:45 (прямая)
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