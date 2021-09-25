Илья Баульчев - статистика
#64 | Защитник
|Имя
|Илья
|Отчество
|Юрьевич
|Фамилия
|Баульчев
|Команда
|Металлург Л
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|2 октября 1988 (34 года)
|Рост
|182
|Вес
|75
|Имя
|Илья
|Отчество
|Юрьевич
|Фамилия
|Баульчев
|Команда
|Металлург Л
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|2 октября 1988 (34 года)
|Рост
|182
|Вес
|75
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Металлург Л
|10
|0
|0
|3
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|27.11.2021
|1' -46'
|Краснодар-2 (Краснодар)
|1:0
|Металлург Л (Липецк)
|17.11.2021
|1' -90'
|Ротор (Волгоград)
|0:1
|Металлург Л (Липецк)
|76'
|13.11.2021
|1' -90'
|Металлург Л (Липецк)
|1:2
|Нефтехимик (Нижнекамск)
|06.11.2021
|Был в запасе
|Акрон (Тольятти)
|2:0
|Металлург Л (Липецк)
|17.10.2021
|1' -90'
|Металлург Л (Липецк)
|0:4
|Балтика (Калининград)
|13.10.2021
|1' -90'
|Металлург Л (Липецк)
|1:0
|Велес (Москва)
|09.10.2021
|1' -90'
|Волгарь (Астрахань)
|0:2
|Металлург Л (Липецк)
|03.10.2021
|1' -90'
|Металлург Л (Липецк)
|1:1
|СКА-Хабаровск (Хабаровск)
|29.09.2021
|1' -90'
|Олимп-Долгопрудный (Долгопрудный)
|1:0
|Металлург Л (Липецк)
|21'
|25.09.2021
|1' -90'
|Металлург Л (Липецк)
|0:0
|Текстильщик (Иваново)
|77'
|19.09.2021
|1' -90'
|Алания (Владикавказ)
|5:0
|Металлург Л (Липецк)
|05.09.2021
|Был в запасе
|Металлург Л (Липецк)
|0:2
|Енисей (Красноярск)