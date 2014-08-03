|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Сокол
|10
|1
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|18.11.2014
|79' -90'
|СКА-Хабаровск (Хабаровск)
|0:0
|Сокол (Саратов)
|14.11.2014
|64' -90'
|Сокол (Саратов)
|1:2
|Луч (Владивосток)
|08.11.2014
|72' -90'
|Крылья Советов (Самара)
|2:1
|Сокол (Саратов)
|02.11.2014
|60' -90'
|Сокол (Саратов)
|1:1
|Сочи (Сочи)
|25.10.2014
|60' -90'
|Оренбург (Оренбург)
|1:1
|Сокол (Саратов)
|19.10.2014
|90' -90'
|Сокол (Саратов)
|1:0
|Волгарь (Астрахань)
|29.09.2014
|Был в запасе
|Анжи (Махачкала)
|3:0
|Сокол (Саратов)
|20.09.2014
|30' -90'
|Сокол (Саратов)
|1:4
|Шинник (Ярославль)
|17.08.2014
|Был в запасе
|Сокол (Саратов)
|1:1
|Томь (Томск)
|03.08.2014
|53' -90'
|Химик (Дзержинск)
|1:3
|Сокол (Саратов)
|19.07.2014
|Был в запасе
|Луч (Владивосток)
|0:1
|Сокол (Саратов)
|12.07.2014
|85' -90'
|Сокол (Саратов)
|0:1
|Крылья Советов (Самара)
|06.07.2014
|59' -90'
|Енисей (Красноярск)
|1:2
|Сокол (Саратов)
|69'