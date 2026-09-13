Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Александр Егоров - статистика

Енисей-М
11 августа 1984 (42)
#78 | Полузащитник
182 см | 80 кг
Россия
Статистика Новости
Матчи за последние 30 дней
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 23 тур
Череповец
3 : 2
13.09.2026
Енисей-М
60' - 90'
Россия. Кубок, 1/4 финала
Дружба
1 : 1
09.09.2026
Енисей
54' - 88'
88'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 22 тур
Енисей-М
1 : 2
06.09.2026
Спартак-2
57' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 22 тур
Енисей-М
1 : 2
06.09.2026
Спартак-2
57' - 90'
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Енисей-М
16
0
0
1
0
Матчи игрока в этом турнире
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 23 тур
Череповец
3 : 2
13.09.2026
Енисей-М
60' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 22 тур
Енисей-М
1 : 2
06.09.2026
Спартак-2
57' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 22 тур
Енисей-М
1 : 2
06.09.2026
Спартак-2
57' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 17 тур
Звезда
4 : 1
02.08.2026
Енисей-М
1' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 16 тур
Енисей-М
0 : 0
24.07.2026
Торпедо Вл
1' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 14 тур
Енисей-М
1 : 6
28.06.2026
Балтика-2
1' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 12 тур
Чертаново
3 : 1
14.06.2026
Енисей-М
1' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 11 тур
Енисей-М
1 : 2
07.06.2026
Космос
1' - 90'
79'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 10 тур
Динамо СПб
2 : 0
30.05.2026
Енисей-М
1' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 9 тур
Енисей-М
4 : 2
24.05.2026
Череповец
1' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 8 тур
Спартак-2
2 : 1
17.05.2026
Енисей-М
1' - 63'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 7 тур
Енисей-М
1 : 1
10.05.2026
Тверь
1' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 6 тур
Искра
2 : 0
02.05.2026
Енисей-М
1' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 5 тур
Енисей-М
0 : 1
26.04.2026
Муром
1' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 4 тур
Луки-Энергия
3 : 0
19.04.2026
Енисей-М
1' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 3 тур
Енисей-М
2 : 1
12.04.2026
Звезда
1' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 2 тур
Торпедо Вл
2 : 1
05.04.2026
Енисей-М
1' - 90'
Главные новости
АПЛ. «Челси» Алонсо крупно уступил в дерби (0:3)
00:11
Бундеслига. «Бавария» выбила пыль из «Униона» (7:0), у Олисе 3 гола, у Кейна – 2
Вчера, 23:26
Лещенко увидел «абсурдную ситуацию» в российском футболе
Вчера, 22:52
2
Ловчев сообщил, кто открыл ему глаза на российский футбол
Вчера, 22:23
3
Генич намекнул на нечестный характер топ-матча РПЛ
Вчера, 22:07
5
Хави удивил первым своим составом сборной Нидерландов
Вчера, 21:33
Зидан определил капитана сборной Франции
Вчера, 20:57
1
«Стал невыносимым»: в «Краснодаре» выявили нервного игрока
Вчера, 20:51
2
Ловчев высказался о своем назначении на пост тренера «Спартака»
Вчера, 20:23
Россиянин стал лучшим игроком матча Лиги Европы
Вчера, 19:59
1
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+